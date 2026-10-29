Ponudio revanš pa sada beži od borbe: Tomi Fjuri optužuje DŽejka Pola

Tomi Fjuri potvrdio je da mu je ponuđen revanš sa Džejkom Polom, ali do njihovog novog obračuna neće doći na Božić, kada se očekuje povratak američkog boksera u ring.

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Tomi Fjuri otkrio da je dobio ponudu za revanš sa Džejkom Polom, pa optužio rivala da izbegava borbu

Pol bi 24. decembra trebalo da se bori u Dubaiju, prvi put posleteškog nokauta koji mu je Entoni Džošua naneo godinu dana ranije. Ime njegovog protivnika još nije objavljeno, a među potencijalnim kandidatima pominje se i bivša zvezda UFC-a Daren Til.

Fjuri je sada otkrio da je i sam dobio ponudu za revanš, ali tvrdi da je Polov tim namerno izabrao termin za koji je znao da mu ne odgovara.

- Njegov tim mi se obratio kada sam već imao dogovoren datum za drugu borbu. Zašto bih onda prihvatio meč sa Džejkom ili bilo kim drugim kada sam se već obavezao na nešto drugo? Ponudu mi je poslao iako je dobro znao za taj termin - napisao je Fjuri na Instagramu.

Britanac je naglasio da nije odbio mogućnost revanša, već da je spreman da se bori sa Polom čim završi prethodno dogovorene obaveze.

- Javno sam rekao da ću se boriti sa Džejkom posle tog datuma. U januaru, februaru, martu — bukvalno bilo kada. Džejk i njegov tim vole da predstavljaju stvari tako kao da ja bežim od ove borbe, a istina je upravo suprotna - poručio je Fjuri.

Njih dvojica su se prvi put sastali u februaru 2023. godine, kada je Fjuri posle osam rundi pobedio podeljenom sudijskom odlukom i naneo Polu prvi poraz u profesionalnoj bokserskoj karijeri.

Od tada obojica govore o mogućnosti revanša, ali dogovor još nije postignut. U međuvremenu, Daren Til se pominje kao jedan od glavnih kandidata za Polovog protivnika u decembru, a Nakisa Bidarijan, suosnivač Most Velijubl Promoušnsa zajedno sa Polom, potvrdio je da su razgovori o tom meču vođeni.