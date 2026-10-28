Novi poraz Alimpijevića u Evroligi: Olimpijakos pobedio Bešiktaš u Istanbulu

KOŠARKAŠI Olimpijakosa pobedili su Bešiktaš u Istanbulu sa 81:73 (25:23, 17:13, 19:22, 20:15) u 8. kolu Evrolige.

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Nisu uspeli izabranici Dušana Alimpijevića da naprave iznenađenje, pa su doživeli treći poraz kod kuće u najelitnijem takmičenju.

Tim iz Pireja je tokom većeg dela meča kontrolisao utakmicu, u četiri navrata imao je dvocifrenu prednost, maksimalno je bilo +11 (54:43) i uspeo je da se vrati na pobednički kolosek nakon poraza od Fenerbahčea (61:64).

Jorgos Barcokas na ovom susretu nije mogao da računa na Nikolu Milutinova, ali Srbina su odlično odmenili Tajrik Džons i Donta Hol.

Bivši centar Partizan je utakmicu završio sa sa 15 poena, dok je nekadanjši član Baskonije stao na 14.

Najefikasniji kod grčkog kluba bio je Saša Vezenkov sa 16. Na drugoj strani najbolji je bio Džejlen Noel sa 15, dok je David Dežulijus postigao 12.

Olimpijakos trenutno ima učinak 6-2, Bešiktaš je na 3-5.

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