STUDENTSKA LISTA JE PREVARA Građani Srbije: Glasaćemo za Aleksandra Vučića

STRMOGLAVI pad popularnosti "Studentske liste" sve je vidljiviji.

Foto: Printskrin

Čak i ljudi koji nisu za Alelsandra Vučića i SNS, jasno kažu - Studentska lista je puna prevaranata i predstavlja sramotu za Srbiju.

Foto: printskrin Iks

Istovremeno, sve više ljudi javno kažu da će po prvi put glasati za AV.

Foto: printskrin Iks

Foto: printskrin Iks