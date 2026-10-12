Politika

STUDENTSKA LISTA JE PREVARA Građani Srbije: Glasaćemo za Aleksandra Vučića

В. Н.

12. 10. 2026. u 16:15

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STRMOGLAVI pad popularnosti "Studentske liste" sve je vidljiviji.

СТУДЕНТСКА ЛИСТА ЈЕ ПРЕВАРА Грађани Србије: Гласаћемо за Александра Вучића

Foto: Printskrin

Čak i ljudi koji nisu za Alelsandra Vučića i SNS, jasno kažu - Studentska lista je puna prevaranata i predstavlja sramotu za Srbiju.

Foto: printskrin Iks

Istovremeno, sve više ljudi javno kažu da će po prvi put glasati za AV.

Foto: printskrin Iks

Foto: printskrin Iks

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