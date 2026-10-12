Veliki udarac za Real Madrid: Argentinac van terena četiri do pet meseci

Real Madrid suočava se sa ozbiljnim problemom pred nastavak sezone, pošto će Gabrijel Dek zbog povrede levog ramena morati na operaciju, nakon koje ga očekuje pauza od četiri do pet meseci.

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Posle vesti da je Majk Džejms zbog rupture Ahilove tetive završio sezonu, iz Evrolige stižu nove loše informacije o dugotrajnom odsustvu jednog od važnih igrača.

Prema navodima novinarke Pilar Kasado, u madridskom klubu su u prvi mah verovali da Dekova povreda nije ozbiljnije prirode. Očekivalo se da će argentinski košarkaš propustiti duel sa Manresom u španskom prvenstvu, kao i utakmice dvostrukog kola Evrolige. Dodatni pregledi, međutim, pokazali su da je situacija sa njegovim ramenom znatno komplikovanija nego što se prvobitno mislilo.

Dekov izostanak predstavlja veliki problem za Real, s obzirom na njegovu ulogu u ekipi i doprinos na različitim delovima terena. Zbog toga će stručni štab morati da pronađe odgovarajuće rešenje za period u kojem neće moći da računa na argentinskog reprezentativca.

Jedna od mogućnosti je da Alberto Abalde dobije veću minutažu i preuzme deo Dekovih obaveza. Kao potencijalna alternativa nameće se i Gabrijel Proćida, koji pruža dobre partije u domaćem prvenstvu, ali još nije dobio priliku da zaigra u Evroligi.

Nije isključeno ni da Real reaguje na tržištu i potraži novo pojačanje. Evropski klubovi tradicionalno prate situaciju u NBA ligi i čekaju konačne odluke o sastavima timova, kada pojedini igrači postanu dostupni. Madrid bi tako mogao da pronađe rešenje među košarkašima koji ne izbore mesto u NBA rosterima, ali i da razmotri opcije na evropskom tržištu.

Posebno zabrinjava činjenica da je Dek u kratkom vremenskom periodu ponovo suočen sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Tokom 2023. godine pokidao je ligamente kolena u plej-of seriji protiv Partizana, a naredne godine doživeo je novu povredu istog kolena. U junu 2025. morao je i na operaciju kuka, pa će ga sada čekati još jedan dug proces oporavka.