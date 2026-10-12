PANIKA U KIJEVU! Zelenski u strahu: Kineski sateliti stižu Rusiji u pomoć — ovo menja SVE!
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da bi Kina uskoro mogla da omogući ruskim snagama pristup mreži satelitskih komunikacija uporedivoj sa „Starlinkom” (Starlink) kompanije „Spejs-iks” (SpaceX), čime bi se potencijalno ojačale vojne komunikacije i operacije dronovima.
Ovo upozorenje stiže u trenutku kada Moskva ubrzava razvoj sopstvene sazvežđa satelita za internet u niskoj Zemljinoj orbiti, poznatog pod nazivom „Rasvet” (Rassvet). Ukrajinski izvori takođe navode da bi kineska podrška mogla da pomogne da ruski sistem uđe u upotrebu ranije i sa naprednijim mogućnostima nego što se očekivalo. „Razgovaramo sa raznim kolegama iz Evrope i Amerike. Iskreno im kažem: kineski predstavnici su uključeni u razvoj alternative ’Starlinku’”, rekao je Zelenski. „Oni napreduju i prenose to Rusiji. Rusija bi mogla da stekne takvu vrstu dominacije.”
Zelenski je pozvao Sjedinjene Države da uvedu sankcije ruskim i kineskim kompanijama uključenim u ovaj program, pokrenuvši to pitanje u razgovorima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, uključujući i sastanak na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Prema pisanju „Fajnenšel tajmsa” (Financial Times), Zelenski je posebno zabrinut da bi ta mreža mogla da poboljša sposobnost Rusije da koordiniše napade korišćenjem bespilotnih letelica. „Rasvet” je trenutno znatno manji sistem od „Starlinka”, koji upravlja sazvežđem od više hiljada satelita. Skibicki je izjavio da su trenutne mogućnosti ruskog sistema iznad Ukrajine povremene, te da veza zavisi od preletanja satelita. Uspostavljanje mnogo većeg sazvežđa omogućilo bi kontinuiraniju pokrivenost i moglo bi značajno da poboljša upotrebljivost mreže za vojne komunikacije.
Pouzdane satelitske komunikacije postale su važna komponenta rata u Ukrajini, podržavajući komandne mreže, izviđanje, logistiku i rad bespilotnih sistema. „Starlink” je bio od posebnog značaja za ukrajinske snage jer njegovo sazvežđe u niskoj orbiti može da obezbedi vezu u oblastima gde je konvencionalna komunikaciona infrastruktura uništena ili onesposobljena. Mreža je takođe podržala rad dronova, omogućavajući jedinicama da razmenjuju informacije i održavaju veze na udaljenostima za koje bi inače bila potrebna ranjivija komunikaciona infrastruktura. Brojni analitičari su istakli da značaj sistema „Starlink” (Starlink) za ukrajinske ratne napore prevazilazi značaj celokupne podrške koju su pružile evropske članice NATO-a zajedno, budući da je taj sistem sprečio ruske snage da parališu sistem komandovanja i kontrole tokom kritičnih početnih dana rata.
Takođe je zabeleženo da su ruske snage koristile „Starlink” terminale, uključujući uređaje nabavljene nezvaničnim kanalima, uprkos ograničenjima koja je uvela kompanija „Spejs-Iks” (SpaceX). Ukrajina je vršila pritisak na tu kompaniju da blokira neovlašćeni pristup ruske vojske, a prekidi koji su usledili ukazali su na rizike oslanjanja na komercijalnu komunikacionu mrežu čiji operater može da ograniči pružanje usluga. Sjedinjene Države su ograničile pristup Ukrajine „Starlinku” radi izvođenja napada dublje na rusku teritoriju, a u februaru 2025. godine zapretile su i širim isključenjima sa te mreže. Vredi napomenuti i da kineski odbrambeni sektor razvija sredstva za suprotstavljanje „Starlinku”, pri čemu se spekuliše da se među razmatranim metodama nalaze lasersko oružje i sateliti za napade.
(militarywatchmagazine.com)
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