LE PEN I DALJE U VELIKOJ PREDNOSTI U PRVOM KRUGU PREDSEDNIČKIH IZBORA: Evo koliko bi procenata glasova dobila po anketama

LIDERKA francuske krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje, Marin Le Pen, i dalje ima ubedljivu prednost u prvom krugu predsedničkih izbora koji se održavaju naredne godine, a u drugom krugu bi joj se pridružio lider levice Žan-Lik Melanšon, pokazala je najnovija anketa, prenosi danas Bfmtv.

Foto: Julie SEBADELHA/AFP/Profimedia

Antisemitske izjave koje se pripisuju Žordanu Bardeli, ipak, nisu zaustavile zamah stranke Nacionalno okupljanje, pokazalo je istraživanje agencije “Toluna Harris Interactive” za M6 i RTL.

Kako pokazuju rezultati ankete, između 35 i 37 posto francuskih birača glasalo bi za kandidatkinju Nacionalnog okupljanja, prema pet scenarija koje je testirala agencija za ispitivanje javnog mnjenja.

U svim varijantama, čelnik Nepokorene Francuske, Žan-Lik Melanšon, bi joj se pridružio u drugom krugu izbora, osvajajući između 18 i 19 odsto glasova.

On bi time nadmašio Eduara Filipa iz stranke desnog centra Horizonti, koji bi dobio između 13 posto, ako bi i Gabrijel Atal bio kandidat, i 17 procenata glasova, ako bi centristički blok imao samo jednog kandidata.

Atal, lider stranke Renesansa, osvojio bi između 5 i 12 posto glasova.

Predviđa se da će Rafael Gluksman, nedavno imenovan za socijaldemokratskog kandidata, osvojiti između 10 i 11odsto glasova.

S druge strane, procenjuje se da bi lider desno-centrističke stranke Republikanci, Bruno Retajo, osvojio između 7 i 10 procenata glasova.

Ovo istraživanje takođe pokazuje da otkrića portala Mediapart u vezi sa antisemitskim izjavama koje se pripisuju Žordanu Bardeli iz vremena njegove mladosti nisu naštetila Nacionalnom okupljanju, ali su donekle narušila njegov imidž u poređenju sa imidžom Marin Le Pen.

Dok su prethodna istraživanja pokazivala da nema razlike u percepciji javnosti kada je reč o ovo dvoje stranačkih lidera, čini se da je Žordan Bardela sada izgubio deo poverenja, pa Marin Le Pen deluje ubedljivije nego što je to bio slučaj prošlog jula.

Naime, 51 odsto Francuza smatra da bi Marin Le Pen bila dobra predsednica, što je rast od 6 procentnih poena u odnosu na početak leta, dok isto mišljenje o Žordanu Bardeli ima njih 47 procenata.

(Tanjug)