Mega upisala prvu pobedu u sezoni

Košarkaši Mege pobedili su danas u Beogradu ekipu Zadra rezultatom 88:82 (19:20, 23:16, 18:24, 28:22) u utakmici trećeg kola grupe B regionalne ABA lige.

FOTO: KK Budućnost/Filip Roganović/ABA liga

Košarkaši Mege pobedili su danas u Beogradu ekipu Zadra rezultatom 88:82 (19:20, 23:16, 18:24, 28:22) u utakmici trećeg kola grupe B regionalne ABA lige.

Najefikasniji u timu Mege bio je Andrej Lučić sa 18 poena, dok je Ognjen Nikolić dodao 15. Kod gostiju, najbolji je bio Vladimir Mihailović sa 20 poena.

Košarkaši Mege i Zadra imaju po pobedu i poraz u dosadašnjem toku takmičenja u ABA ligi, pošto prvo kolo nije odigrano.

Košarkaši Mege će u narednom, četvrtom kolu regionalnog takmičenja gostovati Iliriji, dok će Zadar igrati protiv Beča.

Košarkaši Dubaija su u gostima ranije danas pobedili Kluž rezultatom 92:85 u trećem kolu grupe B. Dubai je zabeležio dve pobede, dok Kluž ima skor 1/1.

