Mega upisala prvu pobedu u sezoni
Košarkaši Mege pobedili su danas u Beogradu ekipu Zadra rezultatom 88:82 (19:20, 23:16, 18:24, 28:22) u utakmici trećeg kola grupe B regionalne ABA lige.
Košarkaši Mege pobedili su danas u Beogradu ekipu Zadra rezultatom 88:82 (19:20, 23:16, 18:24, 28:22) u utakmici trećeg kola grupe B regionalne ABA lige.
Najefikasniji u timu Mege bio je Andrej Lučić sa 18 poena, dok je Ognjen Nikolić dodao 15. Kod gostiju, najbolji je bio Vladimir Mihailović sa 20 poena.
Košarkaši Mege i Zadra imaju po pobedu i poraz u dosadašnjem toku takmičenja u ABA ligi, pošto prvo kolo nije odigrano.
Košarkaši Mege će u narednom, četvrtom kolu regionalnog takmičenja gostovati Iliriji, dok će Zadar igrati protiv Beča.
Košarkaši Dubaija su u gostima ranije danas pobedili Kluž rezultatom 92:85 u trećem kolu grupe B. Dubai je zabeležio dve pobede, dok Kluž ima skor 1/1.
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