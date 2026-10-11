Zvezda naučila Paskvala pameti: Petrušev zaigrao, Dubai slavio!

Evroligaš uspešno najavio novo "duplo kolo" najelitnijeg klupskog takmičenja.

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Košarkaši Dubaija upisali su novi trijumf uoči još jednog "duplog kola" u Evroligi. Ekipa Ćavija Paskvala je pobedila Kluž u Rumuniji rezultatom 92:85.

Presudna je bila treća četvrtina u kojoj je gost slavio sa 18 razlike (32:14), čime je rešio sve dileme. Posle toga tim iz Ujedinjenih Arpaskih Emirata je održavao kontrolu na parketu i opravdao ulogu favorita.

Španski stručnjak na klupi gostiju "naučio je lekciju" iz debakla od Zvezde u prethodnom kolu Evrolige, kada je ostavio Filipa Petruševa na klupi. Srpski reprezentativac je sada zaigrao i proveo 20 minuta u igri, a za to vreme dao sedam poena, dodavši na to šest uhvaćenih lopti i tri dodavanja.

FOTO: KK Dubai/ABA liga

U pobedničkom sastavu izdominirao je Mekinli Rajt sa 14 peona, uz rame mu je bio tandem Eli Okobo - Mfiondu Kabengele sa po 12 poena.

Kod rumunske ekipe, istakao se Džavonte Smart sa 18 poena i šest asistencija, dok je bivši igrač Crvene zvezde, Uroš Plavšić upisao devet poena uz 10 skokova.

ABA LIGA - 3. KOLO

Subota

SC Derbi - Bosna 91:100

/Uskoković 23 - Peri 28/

Ilirija - Spartak 76:82

/Todorović 29 - Ilić 19/

Igokea - Borac 94:83

/Kovačević 16 - Spir 22/

Crvena zvezda - Budućnost 101:91



Široki - Cedevita Olimpija 70:69

/Bošnjak 19 - Hurt 24/

Nedelja

Kluž - Dubai 85:92

/Smart 18 - Rajt 14/

Mega - Zadar 88:82

/Lučić 18 - Mihailović 20/

Krka - FMP 18.00

Cibona - Slovan Bratislava 19.00

Partizan - Beč 20.00

Standings provided by Sofascore

БОНУС ВИДЕО: Топ 10 најбољих поентера у НБА