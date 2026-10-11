Zvezda naučila Paskvala pameti: Petrušev zaigrao, Dubai slavio!
Evroligaš uspešno najavio novo "duplo kolo" najelitnijeg klupskog takmičenja.
Košarkaši Dubaija upisali su novi trijumf uoči još jednog "duplog kola" u Evroligi. Ekipa Ćavija Paskvala je pobedila Kluž u Rumuniji rezultatom 92:85.
Presudna je bila treća četvrtina u kojoj je gost slavio sa 18 razlike (32:14), čime je rešio sve dileme. Posle toga tim iz Ujedinjenih Arpaskih Emirata je održavao kontrolu na parketu i opravdao ulogu favorita.
Španski stručnjak na klupi gostiju "naučio je lekciju" iz debakla od Zvezde u prethodnom kolu Evrolige, kada je ostavio Filipa Petruševa na klupi. Srpski reprezentativac je sada zaigrao i proveo 20 minuta u igri, a za to vreme dao sedam poena, dodavši na to šest uhvaćenih lopti i tri dodavanja.
U pobedničkom sastavu izdominirao je Mekinli Rajt sa 14 peona, uz rame mu je bio tandem Eli Okobo - Mfiondu Kabengele sa po 12 poena.
Kod rumunske ekipe, istakao se Džavonte Smart sa 18 poena i šest asistencija, dok je bivši igrač Crvene zvezde, Uroš Plavšić upisao devet poena uz 10 skokova.
ABA LIGA - 3. KOLO
Subota
SC Derbi - Bosna 91:100
/Uskoković 23 - Peri 28/
Ilirija - Spartak 76:82
/Todorović 29 - Ilić 19/
Igokea - Borac 94:83
/Kovačević 16 - Spir 22/
Crvena zvezda - Budućnost 101:91
Široki - Cedevita Olimpija 70:69
/Bošnjak 19 - Hurt 24/
Nedelja
Kluž - Dubai 85:92
/Smart 18 - Rajt 14/
Mega - Zadar 88:82
/Lučić 18 - Mihailović 20/
Krka - FMP 18.00
Cibona - Slovan Bratislava 19.00
Partizan - Beč 20.00
Preporučujemo
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Beč
11. 10. 2026. u 07:22
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Novi Pazar
11. 10. 2026. u 07:14
PUČE STOTKA: Zvezda rutinski savladala Budućnost i upisala prvi trijumf u ABA ligi
10. 10. 2026. u 23:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Bliži se NBA "kat": Večiti vrebaju pojačanja, evo na koja imena treba obratiti pažnju
Završni potezi NBA klubova pred početak nove sezone mogli bi da utiču i na planove Partizana i Crvene zvezde, koji nastavljaju da razmatraju mogućnosti za dodatno jačanje svojih ekipa
10. 10. 2026. u 18:27
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)