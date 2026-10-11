GROBARI SU OVO ŽELJNO ČEKALI! Partizan se konačno rešava najvećeg promašaja! Poptisuje za ovaj klub!

Trener Penjaroja konačno može da odahne.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Otkako se rastao sa Huventudom, Džabari Parker zadaje glavobolju upravi, stručnom štabu i navijačima Partizana.

Amerikanac, koji je proglašen najvećim promašajem u istoriji crno-belih, vratio se u Humsku, jer španski Huventud nije želeo da otkupi njegov ugovor.

Loš početak evroligaške sezone zadesio je košarkaše Olimpije Milano, a upravo je nekadašnji igrač Barselone na listi želja vrhuške Armanija!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Njegovo ime povezuje se sa italijanskim gigantom, obzirom da Parker odavno nije u planovima regionalnog vicešampiona.

Prema saznanjima Sandra Puljezea u izjavi za „KS“, izabranici Đuzepea Poete imali su očajnu sedmicu, u kojoj je Armani pretrpeo poraze od Baskonije i Makabija u Evroligi, kao i između toga od Verone u nacionalnom šampionatu. Naredni meč protiv Nutribullet Treviza u trećem kolu italijanske elite dolazi u važnom trenutku za Olimpiju Milano, jer bi pobedom izašla iz nastale krize.

Ujedno, pominjao se i dolazak Janisa Sferopulosa, bivšeg trenera Crvene zvezde, ali je uprava Armanija ukazala poverenje Pepeu Poeti koji će nastaviti sa radom. Italijanski stručnjak je poole evropskih neuspeha priznao da će izgradnja ekipe zahtevati više vremena nego što se očekivalo.

Na posletku, prema pisanju italijanskog novinara, već pomenutog Puljezea, jedna od opcija o kojoj se priča je Džabari Parker, koji je prošlu sezonu završio u Huventudu iz Badalone, ali se vratio među crno-bele.

Još uvek se radi samo o interesovanju Italijana, ne o zvaničnom potpisu. Samo preostaje da se vidi može li Olimpija Milano da završi ovaj transfer, ujedno, spasi Partizan velike glavobolje, kao i stručni štab na čelu sa Đoanom Penjarojom.

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