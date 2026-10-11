PORAZI BEZ POSLEDICA: Vaterpolisti Šapca i Partizana na na kvalifikacionim turnirima za Evrokup izgubili, ali još sinoć izborili grupnu fazu
VATERPOLISTI Šapca i Partizana su još sinoć osigurali grupnu fazu Evrokupa, tako da današnji porazi nisu bili bolni.
Šapčani su na kvalifikacionom turniru u svom gradu u borbi za prvo mesto izgubili od dubrovačkog Juga – 7:11 (2:3, 1:3, 4:3,0:2). Najefikasniji kod domaćina bio je Aljoša Mačić sa dva gola.
Crno-beli su na turniru u Atini osvojili treće mesto, pošto su u poslednjem kolu izgubili od favorita Savone – 9:12 (1:1, 6:5, 2:4, 0:2).
Najubojitiji kod crno-belih bili su Vuk Čonkić sa tri, Aleksandar Kovačević i Vuk Anđelić sa dva gola. U glavnom gradu Grčke grupnu fazu izborili su Savona i Apolon.
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