"IZA PARAVANA KOJI SE ZOVU STUDENTI KRIJU SE ŠOŠKIĆ I RECIKLIRANI DOS KADROVI" Mali: NJihova lista 1.750 godina starija od naše

MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali, govoreći o izborima u Srbiji 25. oktobra, istakao je da postoji ogromna razlika u politici jedne i druge liste.

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- Najpre, neće ni tim blokaderima biti lako. Ali mislim da tu postoji ogromna razlika u politici jedne i druge liste. Mislim da to građani Srbije sada već jasno i vide. Imate Aleksandra Vučić koji ide, priča sa građanima, mi razgovaramo s ljudima, pokušavamo da rešavamo njihove probleme, pokazujemo brigu prema njima. Jednostavno, u toj komunikaciji, tim razgovorima, pokušavate da dođete do rešenja zajedno, kako biste neke stvari izmenili, popravili, doprineli boljitku. S druge strane, osim reči mržnje, nasilja, nasilja prema ženama, napada, toga da ćete da dinstate, da pržite, da ćemo mi svi da plivamo i Dunavom i Savom, vi ništa drugo od te blokaderske liste niste videli. U njihovom programu, koji ima 11 tačaka, ne pominju se čak ni penzije. Ne pominje se čak ni Kosovo i Metohija. A onda ste videli njihov skup u Novom Pazaru, gde su jasno rekli: "Ratko Mladić je ratni zločinac". Ne, to nije veštačka inteligencija, to je sa njihovog skupa. Dakle, i sad, pogledajte, na građanima Srbije da donesu odluku: hoćemo li ovu odgovornu politiku, hoćemo li dalje da čuvamo mir i stabilnost, hoćemo li da vodimo računa o našem ekonomskom rastu i razvoju, ili ćemo da damo poverenje ovim recikliranim kadrovima DOS-a od Šoškića i ovih drugih koji su na listi. Dakle, neverovatno je da je neko rekao u nekom trenutku: "Glasamo za mladost", a onda vidite da je to najstarija lista od svih izbornih lista - rekao je Mali tokom gostovanja u "Jutru na Blic".

On je istakao da je cilj "Ujedinjene Srbije" da osvoji više od 50 odsto glasova.

- Vidite da je razlika čak 1.750 godina. Dakle, kada saberete sve godine na našoj listi i na njihovoj listi svih poslanika, oni su 1.750 godina stariji. Dakle, samo da ljudi ne budu u zabludi: nisu to ništa "nova lica", nisu to studenti. Dakle, iza tog paravana koji se zovu studenti su upravo ti reciklirani. Studenata ima više na našoj listi nego na ovoj blokaderskoj studentskoj listi, samo da znate. A ono što je meni važno, samo da građani znaju, da mi, ukoliko dobijemo poverenje, kod nas prvi na listi, Aleksandar Vučić, biće i predsednik nove vlade. Kod njih, da li će to biti ovaj Crnogorac, Srdanović, što tuče žene, ili će biti Šoškić, ili ko će biti, na kraju krajeva, sami kažu: "A, pa ne, vi glasajte za nas, znate, pa ćemo onda, da, videćemo mi, doći će tu neki novi ljudi. " Pa čekajte, za koga glasam onda? Za koga glasam? Ko ste vi ljudi, ko će meni da vodi državu? Ko mi odgovara na pitanja? Mi smatramo da, i čuli ste Vučića, mi hoćemo da dobijemo preko 50 odsto glasova - kazao je Mali.

Govoreći o predizbornim istraživanjima, Mali je istakao da "smatra da brojevi rastu".

- Hoćemo ubedljivu pobedu, hoćemo da Srbija pobedi, hoćemo da ljubav prema našoj državi pobedi, a ne mržnja. Radimo sve na tome da ljudima, na kraju krajeva, i otvorimo oči i pokažemo šta i kako i za šta se oni zalažu, u odnosu na šta se i za šta se naša lista zalaže. Mislim da građani polako, ali sigurno, i to je Ana Brnabić lepo rekla juče, polako ali sigurno shvataju kakva je prevara ta studentska lista. I to je možda i najbolji izraz koji mogu sada da iskoristim, da tu niti ima studenata, niti ima mladosti, niti ima politike. Kampanja Aleksandra Vučića i svega onoga što radimo, koja se zasniva na brizi prema ljudima, pokazuje svoje rezultate. Ja mislim da naši brojevi rastu, njihovi padaju. Nemojte da ja otkrivam naše. Dakle, znaju oni svoje. Neka oni samo nastave, ali da vam kažem, samo neka nastave sa takvom politikom pedaljenja po bicikla, po, po, po Srbiji, i sa tim rečima mržnje - navodi Mali.

- Onaj što je uzeo sekiru pa je uništavao štandove SNS-a u Kuli, i tako dalje. Samo vi, ljudi, nastavite: ako vam je to politika, super. I sad ću vas pitati za to: svašta smo videli u ovom dosadašnjem toku kampanje, iako nije preduga. Bilo je incidenata, bilo je nasilja, bilo je svega. Kako mislite da to može da se završi? To će se završiti 25. oktobra u 20:00. Građani će reći svoje. Izbrojaćemo glasove. Ako mi izgubimo, priznaćemo poraz. Ako oni izgube, neće tu biti ni blokada, ni nemira, ničega. Srbija ide dalje. Ako mi pobedimo, i to ako pobedimo sa 300, 400, 500 hiljada više glasova u odnosu na njih, dakle, Srbija je jasno rekla šta želi. Dakle: stop blokadama, stop nasilju, stop mržnji. Hoćemo rast i razvoj, hoćemo normalnu Srbiju - kazao je Mali.

(Blic)