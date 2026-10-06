JEZIVO: Bokser optužen da je ubio dete

Lekari otkrili stravične tragove dugotrajnog zlostavljanja

Foto: Printskrin/Instagram/emmajadetv

Profesionalni bokser Kišon Porter (23) uhapšen je i optužen za ubistvo nakon što je nasmrt pretukao dvogodišnjeg sina svoje devojke u gradu Mesa, u američkoj saveznoj državi Arizona.

Hitna pomoć je pozvana u stan zbog deteta koje je bilo u kritičnom stanju. Dvogodišnji dečak je hitno prevezen u bolnicu, gde je, uprkos naporima lekara, podlegao povredama.

Medicinsko osoblje je odmah uočilo sumnjive modrice po telu deteta i alarmiralo policiju, što je pokrenulo istragu o ubistvu.

Na prvom saslušanju pred sudom, tužilac je naveo da je Porter više puta pesnicama i papučom brutalno udarao dečaka. Obdukcija i forenzički nalazi otkrili su još jeziviju istinu – dete je imalo i zarasle prelome rebara, što nedvosmisleno ukazuje na to da je bilo žrtva kontinuiranog i dugotrajnog fizičkog zlostavljanja.

– To je izuzetno važan nalaz jer dokazuje da ovo nije bio jedini napad. Ideja o premlaćivanju i ubistvu malog deteta pokazuje gotovo potpuni izostanak ljudskosti. Osoba koja je u stanju da počini ovakvo delo prema svim pokazateljima ima psihopatske crte ličnosti – izjavio je dr Roj Lubit, forenzički psihijatar specijalizovan za slučajeve zlostavljanja dece.

Kako prenose istražitelji, protiv Portera bi uskoro mogle biti podignute dodatne optužnice. Otkriveno je da je fizički zlostavljao i svog jednogodišnjeg sina, koga je udarao u usta, šamarao po telu i grudnom košu.

Tužilaštvo je takođe iznelo podatak da Porter odranije ima debeli dosije iz maloletničkih dana, uključujući presude za uznemiravanje dece i težak napad sa nanošenjem telesnih povreda.

Sudija mu je odredio kauciju od 1,5 miliona dolara, isključivo u gotovini.