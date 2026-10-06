JEZIVO: Bokser optužen da je ubio dete
Lekari otkrili stravične tragove dugotrajnog zlostavljanja
Profesionalni bokser Kišon Porter (23) uhapšen je i optužen za ubistvo nakon što je nasmrt pretukao dvogodišnjeg sina svoje devojke u gradu Mesa, u američkoj saveznoj državi Arizona.
Hitna pomoć je pozvana u stan zbog deteta koje je bilo u kritičnom stanju. Dvogodišnji dečak je hitno prevezen u bolnicu, gde je, uprkos naporima lekara, podlegao povredama.
Medicinsko osoblje je odmah uočilo sumnjive modrice po telu deteta i alarmiralo policiju, što je pokrenulo istragu o ubistvu.
Na prvom saslušanju pred sudom, tužilac je naveo da je Porter više puta pesnicama i papučom brutalno udarao dečaka. Obdukcija i forenzički nalazi otkrili su još jeziviju istinu – dete je imalo i zarasle prelome rebara, što nedvosmisleno ukazuje na to da je bilo žrtva kontinuiranog i dugotrajnog fizičkog zlostavljanja.
– To je izuzetno važan nalaz jer dokazuje da ovo nije bio jedini napad. Ideja o premlaćivanju i ubistvu malog deteta pokazuje gotovo potpuni izostanak ljudskosti. Osoba koja je u stanju da počini ovakvo delo prema svim pokazateljima ima psihopatske crte ličnosti – izjavio je dr Roj Lubit, forenzički psihijatar specijalizovan za slučajeve zlostavljanja dece.
Kako prenose istražitelji, protiv Portera bi uskoro mogle biti podignute dodatne optužnice. Otkriveno je da je fizički zlostavljao i svog jednogodišnjeg sina, koga je udarao u usta, šamarao po telu i grudnom košu.
Tužilaštvo je takođe iznelo podatak da Porter odranije ima debeli dosije iz maloletničkih dana, uključujući presude za uznemiravanje dece i težak napad sa nanošenjem telesnih povreda.
Sudija mu je odredio kauciju od 1,5 miliona dolara, isključivo u gotovini.
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