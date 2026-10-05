DA LI JE OVO MOGUĆE? Tri kluba pre Partizana i Zvezde dobila stalne licence Evrolige

Srpski velikani i dalje su na čekanju.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaški klubovi Partizan i Crvena zvezda s nestrpljenjem čekaju epilog današnjeg sastanka u Italiji, na kom će biti doneta odluka koji će timovi dobiti status franšiza u Evroligi. S obzirom na plan da se elitno takmičenje proširi na 24 ekipe od sezone 2027/28, predviđeno je da osam ekipa dobije dugoročno mesto.

Pored beogradskih večitih rivala u konkurenciji su još PAOK, Aris, Hapoel Tel Aviv, Hapoel Jerusalim, Maksima Roma, Virtus, Dubai, Pariz, London Lajons, Valensija i Napoli. Konačnu reč treba na glasanju u Komu da daju akcionari, njih 13 - Real Madrid, Barselona, Baskonija, Panatinaikos, Olimpijakos, Efes, Fenerbahče, Armani, Makabi Tel Aviv, Žalgiris, Bajern, Asvel i CSKA Moskva.

Međutim, sada su se pojavile nezvanične informacije da su već izabrana tri kluba, a to navodno nisu srpski predstavnici. Kako prenosi "Izrael Hajom", španska Valensija, francuski Pariz i Dubai iz Emirata dobili su prednost u odnosu na sve ostale i imaće ubuduće stalnu licencu za najjače društvo.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Navodno, očekuje se priključenje još jednog grčkog i izraelskog tima, dok su crveno-beli, kao i "parni valjak" i dalje među kandidatima.

"PAOK je trenutno u prednosti u odnosu na Aris, a velike šanse ima i Hapoel iz Tel Aviva. Tu su i oba srpska kluba, ali i čak četiri tima iz Italije. Zasad se najveće šanse daju Romi, koja je odnedvano u vlasništvu slovenačkog asa i zvezde LA Lejkersa Luke Dončića. Kao što je navedeno, ukupno bi na kraju ovog procesa trebalo da bude 21 stalni član Evrolige, uz izuzetak CSKA, koji je van takmičenja", navodi pomenuti portal.

Takođe, u Evroligi navodno smatraju da je došlo vreme da, uz Makabi, Izrael dobije još jednog stalnog predstavnika, sve dok se geopolitička situacija u regionu ne promeni.

"Makabi će imati veliki uticaj na identitet novog izraelskog predstavnika. Prema procenama, moguće je da će "žuti" preferirati da priključe ekipu iz Jerusalima, a ne gradskog rivala Hapoel", prenosi "Izrael Hajom".