Veliki peh: Povredio se Vasa Micić, zna se i kolika ga pauza čeka!

Srpski reprezentativac doživeo peh u meču protiv madridskog Reala.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Kao što se i očekivalo od njega, Vasilije Micić je od starta nove sezone postao najbolji igrač Hapoela.

Savladao je tim iz Tel Aviva najtrofejniji evropski klub, a Srbin je izdominirao i protiv Reala, a i u meču ranije protiv Crvene zvezde u Beogradskoj areni.

Četa grčkog trenera dimitrisa Itudisa je vezala drugi trijumf, dok je Micić postigao 22 poena, kao i Elajdža Brajant.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Međutim, senku na ovaj trijumf bacila je povreda sjajnog plejmejkera. Naime, "Vasa" se posle utakmice protiv Reala požalio na bolove u mišiću noge. U Hapoelu nisu želeli da rizikuju i Micić je otišao na preglede magnetnom rezonancom. Kako saznaje portal „Vala sport”, nema razloga za zabrinutost, jer čelnici Hapoela veruju da povreda nije teže prirode.

Ipak, da se ne bi rizikovalo, Micić nije igrao u nedelju protiv Nes Zione, u Liga kupu Izraela, ali i bez njega, Hapoel je opravdao ulogu favorita i prošao u finale.

Tamo ga čeka gradski rival, sa kojim će se sastati i u Evroligi, Makabi iz Tel Aviva.

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