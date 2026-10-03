VUČIĆ U ARENI POZDRAVIO LJILJANU CVJETKOVIĆ: "To su naše srpske žene, one su stub našeg društva i države"
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, obratio se večeras na skupu u Beogradskoj areni, gde je posebno pozdravio Ljiljanu Cvjetković, aktivistkinju SNS koja je 29. septembra povređena tokom sukoba kod Futoške pijace u Novom Sadu.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu naložilo je policiji da analizira snimke i identifikuje učesnike incidenta.
– Hvala toj ženi koja je sve istrpela junački. Nije ni suzu pustila, samo je rekla da će da se bori još snažnije. To su naše srpske žene, one su stub našeg društva i naše države – rekao je Vučić.
On je poručio da političke nesuglasice ne smeju biti razlog za nasilje i istakao da političke protivnike treba poštovati.
– Žene znaju šta je odgovornost, ozbiljnost i posvećenost i još jednom vam hvala za sve ovo. Oni su ljudi za nas, ne neljudi, samo politički protivnici. Svaki dan govore „idemo na ulice“, idite gde hoćete, a ja hoću da ih pobedimo na izborima, olovkom, zaokruživanjem broja 1 i tu pobedu nam niko neće oteti i to nikome nećemo dozvoliti, ni ovde ni nikome iz inostranstva. Jer Srbija se pita, narod se pita – kazao je Vučić.
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