VELIKI SKUP LISTE "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA": Vučić poslao jasnu poruku: Nemamo ni sekund za odmor (FOTO/VIDEO)

Vučić: Da ih ubedljivo pobedimo!

Vučić je izašao na binu i dočekan je ovacijama.

Pozvao je ljude da se velikim aplauzom zahvale premijeru Slovačke Robertu Ficu na podršci.

- Znamo da je sa nama i uvek će biti - kazao je Vučić.

Takođe, pozdravio je Tomislava Nikolića i zahvalio mu se što je prisutan.

Foto: Novosti

Kaže da je celu prošlu nedelju putovao Srbiju i uglavnom da je bio van velikih gradova i da večeras prenosi poruku nade i poruku jedinstva.

- Moje srce je ispunjeno radošću što vidim našu lepu Srbiju. Ljudi su puni nade i osmeha. Nemaju mnogo, nekada ni dovoljno, ali imaju razumevanja za državu, vide nove puteve, pristojna radna mesta i relativno dobro zarađuju. Radnici se bude u zoru, odlaze u nove fabrike, zemljoradnici ore njive, deca idu u školu. Nove mobilne ambulantu idu u posetu na svakih nekoliko dana, penzioneri žive bolje, turizam cveta. Svakako je bolje nego pre. Uspeli smo da okupimo Srbiju. Nema više tolike razlike između bogatih gradova i siromašnih sela. Sada smo na ravnoj nozi sa više zemalja EU, nemamo više čega da se stidimo. To nije dovoljno. Ljudi i dalje imaju poteškoća, ostalo je još mnogo toga da se uradi, naročito u obrazovanju i zdravstvu, infrastrukturi... Nemamo ni sekund da se odmaramo - rad, rad i samo rad, sve brže, brže i brže. Ljudi u Srbiji zaslužuju bolji životni standard, a sama Srbija zaslužuje da joj svakog dana bude bolje - kazao je Vučić.

Kaže da neće biti premijer trulih kompromisa.

- Umesto 31 ministra, biće samo 12 i predsednik Vlade. Kome se to ne sviđa, neka traži drugog predsednika Vlade - naveo je on.

Ističe da je potrebno da počnemo sebe da menjamo s vrha.

- Danas ministri dva puta nedeljno odu van Beograda, ali na događaj koji ne traje duže od sat vremena. Da li je to dosta da čuju narod? To nije dosta ni da čuju lokalne funkcionere. Pitanje je za njih koliko često idu u sela, trebalo bi dva puta dnevno. Ja neću da radim drugačije, to su moji uslovi. Veza između običnog seljaka ili građanina u urbanoj sredini koji ne zna kome da se obrati, to će u potpunosti morati da se promeni. Vlada će biti "na točkovima" i svakog dana na terenu svi ministru - kazao je Vučić.

Strašno ga boli stanje u zdravstvu.

- Ulažemo svake godine preko 5 milijardi evra - kazao je on.

Kaže da je njegova greška što je mislio da rade velike stvari i najveće projekte.

- Trebalo je da radimo polako i svuda podjednako. Naći ćemo rešenje. Milijardu i trista četiri miliona evra košta 69 bolnica u 60 lokalnih samouprava. Svi ćete dobiti uredne, nove ili potpuno rekonstruisane bolnice i domove zdravlja – obećao je on.

Ističe važnost toga što država pomaže deci koje imaju retke bolesti.

- Borićemo se za život svakog deteta i svakog starijeg čoveka i videćete nove lekove koje ćemo da prihvatamo - kazao je on.

Za lečenje u inostranstvu država izdvaja 130 puta više nego ranije, tvrdi on.

- Bude li potrebno, plaćaćemo više - obećao je.

Zamolio je ljude na lokalu da se uozbilje.

- Znamo da nemate pare, mi ćemo naći novac, ali presušuju bunari, nećemo imati vode i moramo to da rešavamo. Imamo mesta gde ljudi nemaju tehničku vodu. U to ćemo ogroman novac da uložimo, kao i u fekalne i kišne kanalizacije - naveo je on.

Obećao je red i disciplinu u obrazovanju.

- Neću dozvoliti da nam škole budu uništene, neću dozvoliti da nam škole i fakulteti budu opštinski odbori političkih stranaka jer su to vredne ruke naših penzionera gradile za svu decu Srbije, a ne za određene političke opcije. Profesori, imate visoka primanja i imaćete još više, učite decu! Ako nećete, nećete više da obavljate taj posao! Tako ću da radim - naveo je on.

Želi da dovede strane privatne fakultete u Srbiju.

U pogledu energetike, kaže da nije zadovoljan.

- Biće nam potrebno mnogo više struje, rada i razumevanja. Moraćemo da razmišljamo o svemu što može da nas spase u budućnosti, da razvijamo izvore obnovljive energije - naveo je on.

Strašno je važno privlačenje stranih investicija, navodi on.

- Moramo da budemo prvi i po robotizaciji i AI i softverskoj industriji - kazao je on.

Obećao je da će mnogo više novca dobijati najsiromašnija mesta u Srbiju, posebno u pet okruga: Nišavski, Pirotski, Toplički, Jablanički i Pčinjski.

Zahvalio se narodu na Kosovu i Metohiji.

- Trudićemo se da im poboljšamo životni standard i da uvek budemo sa njima i uz njih - kazao je on.

U tom trenutku ljudi su počeli da skandiraju "Kosovo je srce Srbije".

- Poćevaćemo plate i borićemo se da sačuvamo mir po gotovo svaku cenu - naveo je on.

Novosti

Kaže da Aljbin Kurti svim srcem želi pobedu blokaderske liste, kao i Milo Đukanović, kavački klan i Andrej Plenković.

- Smetamo im ne zato što nećemo dobre odnose, već ne damo da gaze po Srbiji, kako nam je hrvatski zvanični jezik i nećemo da pevamo "Za dom spremni" i Tompsonove pesme. Nikada nismo bili na strani nacista, nećemo ni u budućnosti - obećao je on.

Dao je reč da nećemo gaziti tradicionalna prijateljstva i podsetio da četiri godine nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji.

- Srbija je izdržala najteže pritiske zahvaljujući vama i vašem rukovodstvu koje je imalo kičmu, a vidite da naši protivnici ne smeju ni da izađu imenom i prezimenom i da kažu šta je politika. Šta god ih pitate kažu "uh", za Rusiju "eh, za Kosovo "ih"... Tu smo politiku videli već 2000. godine, kad su pričali "samo da srušimo Miloševića". Dan nakon toga su odustali od kontinuiteta u odnosu na Jugoslaviju, dva dana posle su pustili kurtija, braću Mazreku i sve druge teroriste koji su klali i ubijali srpsku decu. Posle toga su kao kilo mesa slali Srbe u Haški tribunal, a ja nisam hteo nijednog da isporučim i kad sam dobio subpenu! Nisam pogazio svoj i obraz Srbije - kazao je on.

Podsetio je kako su lagali, od Sarajevo safarija, do preminulog dečaka u Valjevu.

- Sve što kažu, kažu neistinu - rekao je Vučić.

Ističe da su govorili da je podrška koju je dobio od Putina predstavljena kao veštačka inteligecija, a da je Tramp "karton".

- Sve je kod njih laž jer su ophrvani mržnjom. Mi prema njima moramo da pokazujemo poštovanje, vratiće se oni na pravi put. Oni su za nas ljudi i uvek će biti za nas ljudi, ma koliko mi za njih nismo. To je razlika između njih i nas. Pokušali su da posvađaju sve u državi i hvala vam što to niste dozvolili, što ste to prepoznali u jednom trenutku. Hvala momcima i devojkama što su u Pionirskom parku stajali i gledali i bilo je dovoljno. Videli su nepokolebljive ljude s nepokolebljivim srcem, jer su tu da sačuvaju državu. Hvala vam na tome. Mnogo sam srećan što sam vas imao za saborce - rekao je on.

Na blokaderskoj listi su sve stari i ofucani likovi dosovske pljačkaške vlasti, na čelu sa nekadašnjim guvernerom Dejanom Šoškićem.

- Onaj koji je opljačkao zemlju, uništio dinar i Narodnu banku, taj im je kandidat za premijera, a neće vam reći ko im je kandidat. Neće reći zato što znaju da će onda neko da im kaže: Pa, ako je taj kandidat bolje da glasam za Vučića. Zato hoće da vam kažu da zamiljate nekog idealno biće, a biće to neko staro lice dosovskog režima koje će nastaviti da nas pljačka kao što su nas pljačkali. Zato je važno da oni ne pobede - rekao je on.

Pozdravio je Ljiljanu Cvjetković, aktivistu SNS, koju je blokader krvnički udario u Novom Sadu.

- Hvala toj ženi koja je sve istrpela junački. Nije ni suzu pustila, samo je rekla da će da se bori još snažnije. To su naše srpske žene, one su stub našeg društva i naše države - rekao je, povodom incidenta kada je blokader udario Ljiljanu Cvjetković u Novom Sadu. Žene znaju šta je odgovornost, ozbiljnost i posvećenost i još jednom vam hvala za sve ovo. Oni su ljudi za nas, ne neljudi, samo politički protivnici. Svaki dan govore "idemo na ulice", idite gde hoćete, a ja hoću da ih pobedimo na izborima, olovkom, zaokruživanjem broja 1 i tu pobedu nam niko neće oteti i to nikome nećemo dozvoliti, ni ovde ni nikome iz inostranstva. Jer Srbija se pita, narod se pita - kazao je on.

Kaže da je sve ispod 50 odsto neuspeh.

- Hvala za svu ljubav i podršku! Mnogo vas volim! Da ih pobedimo ubedljivo! Živela Srbija! Do pobede! - poručio je Vučić.

Pismo Roberta Fica

- Dragi prijatelji, poštovani građani Srbije, dragi Aleksandre.

Dolazim kao neko ko duboko poštuje snagu koju je Srbija stekla za ovih bezmalo petnaest godina, tokom kojih je Aleksandar bio premijer i predsednik.

Sećam se naših prvih susreta, čoveka još mladog, ali sa jasnom vizijom za svoju zemlju. Izgarao je za to da Srbija bude uspešna i bogata, nije se stideo da pita, da primeni nešto što je video kod drugih, ako bi prepoznao da bi to moglo da donese napredak njegovoj zemlji. I uspeo je u tome: srpska ekonomija grabi velikim koracima, moćnije od mnogih u Evropi. Provozajte se putevima koji su izgrađeni od 2012, izbrojte fabrike, bolnice, škole…

Često me pitaju, a verujem da će to da bude slučaj i posle ovog veličanstvenog skupa, zašto podržavam Srbiju i Aleksandra Vučića. A moj odgovor je: Podržavam Srbiju, jer je svoja. Podržavam Aleksandra, jer on ne dozvoljava da vašom zemljom upravlja neko iz sveta, koliko god bio moćan. On sluša samo vas, narod Srbije!

I dok se danas često traži da svi mislimo isto i da svi govorimo isto, Srbija i Slovačka su čvrsti zagovornici suverene politike. Kao čovek iz slobodarske nacije, smatram da Srbija ima pravo da istraje u zaštiti svoje suverenosti i pravi sopstvene izbore, mada smo svedoci da joj baš zbog toga postavljaju nove uslove i obaveze za članstvo u EU. Aleksandar vodi nezavisnu politiku i donosi odluke u najboljem interesu vaše zemlje. To se ne sviđa onima koji bi da pretvore Srbiju u bledu, pokornu zemlju. I sam znam – jer se borimo za iste vrednosti – koliko je to teško i koliko opasno može da bude.

Gledam šta Aleksandar radi za vašu zemlju i vidim lidera koji u teškim vremenima, kada se svet lomi, uspeva da sačuva mir i stabilnost, a da pritom Srbija ostane svoja. To nije lako. Nema težeg puta, ali ni ispravnijeg, za slobodarsku naciju poput vaše.

Zato želim da vam poručim da čuvate ono što imate. Mir, stabilnost, napredak – to su najskuplje reči u ovim izazovnim vremenima.

Slovačka će nastaviti da poštuje teritorijalni integritet Srbije. Ponoviću: kada je reč o Kosovu i Metohiji, nikada vas nećemo izneveriti. U meni i u Slovačkoj, Aleksandar i Srbija uvek će imati iskrenog prijatelja, na koga nikakvi pritisci ne mogu da utiču.

Ne mogu da zaboravim i zahvaljujem vam na pažnji koju pokazujete prema Slovacima koji žive ovde. Znajte da su to Slovaci koji vole Srbiju, zemlju u kojoj žive, a čuvaju tradiciju svoje postojbine.

Želim na kraju da vam kažem i ovo: Aleksandar je učinio nešto što niko ne bi – podneo je ostavku i rizikovao. Ali to je samo njegov, lični rizik, rizik po njega samog. Jer, takav kakav je, ozbiljan i odgovoran, on nikad ne bi rizikovao vaše živote i nade, budućnost srpskog naroda i države.

ZATO NASTAVITE S NjIM PUTEM NAPRETKA, NASTAVITE SNAŽNO! DO POBEDE, ALEKSANDRE!

Zvanično počeo program

Foto: Printscreen

Vihora Arsić: Politika Aleksandra Vučića nam je vratila ljudsko dostojanstvo

- Ja sam Arsić Vihora. Radila sam 40 godina, borila sam se za svoju porodicu. Za razliku od mlađih, pratim ratove, inflaciju, nestabilan kurs dinara. Danas sam sa vama jer hoću da vam kažem šta me boli najviše. Politika Aleksandra Vučića nam je vratila ljudsko dostojanstvo - rekla je.

Arno Gujon

- U Srbiju sam došao sa 19 godina i to na Kosovo i Metohiju. 22 godine su prošle a ja sam i dalje tu. I dalje pomažem Srbima na KiM. Zato što sam video istinu i zato vas pozivam da se ujedinimo. Za politiku koja donosi svoje odluke o Srbiji u Srbiji. Koja nije uvela Srbiju u nove ratove, koja nije potpisala šta se tražilo od nje. Koja nije uvela sankcije Rusiji - rekao je on.

Foto: Printscreen

Jasna Milovanović sa KiM

- Prethodnih godina i dana, život na KiM je veoma težak. Postavljaju nam pitanje zašto nismo otišli. Zašto? Zato što naša deca idu u srpske škole, zato što su naši vrtići puni naše deca. Zato što nedeljom idemo u crkvu da upalimo sveće. Tu su naši koreni, kuće naših predaka. Teško je, ali podrška naše zemlje je neizmerna. Daje nam snagu i podršku. Bog je izabrao najhrabrije ljude da danas žive na KiM i dok je tako, i dok dole živimo, rađamo decu, Kosovo će biti Srbija. Hvala vam što podržavate politiku koja nas nije zaboravila i ostavila. Kosovo je Srbija i zauvek će tako ostati.

Foto: Printscreen

Milijana Petrović, majka Anđele Petrović koja boluje od retkih bolesti

Foto: Printscreen

- Anđela je jedna od 321 deteta koje je zahvaljujući državi dobila jedan jako skup lek. Zahvljujuži državi pružena joj je šansa za izlečenje, za život. Našoj porodici svetlost na kraju tunela. Hvala što podržavate politiku koja menja Srbiju, koja je zaslužna za stavaranje fonda za lečenje dece od retkih bolesti, bez kojih porodice koje iumaju taj problem ne mogu da spase svoju decu. Moja ćerka je jedna od njih. Hvala vam - rekla je

Puna Arena čeka Vučića

Moćne fotografije iz Arene

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Miloš Vučević i Siniša Mali na tribinama sa narodom

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Vučić: Do konačne pobede!

Aleksandar Vučić podelio je snimak iz Arene na društvenoj mreži Instagram.

- Narod kaže: “Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada!” Do konačne pobede - navodi se u objavi.

MESAROVIĆ IZ PUNE ARENE: Samo politika Aleksandra Vučića obezbeđuje nastavak razvoja Srbije

Adrijana Mesarović rekla je pred početak Velikog skupa Ujedinjene Srbije da je atmosfera ispred i u Beogradskoj areni „fantastična“ i da veliki broj ljudi pokazuje kakvu politiku, prema njenom mišljenju, građani žele.

Detaljnije OVDE

Narod skandira Vučiću u Areni

Specijalna poruka Vučića narodu u Areni

Novosti

- Ulazim u Arenu . Poneo sam belu trenerku i beli duks ujedinjena Srbija. Moram da kažem veliko hvala i poštovanje prema ljudima za koje ću biti u odelu. Imam ogromnu tremu. Beskrajno zahvalan ljudima koji su me pustili da predvodim pokret slobodara i slobodnih ljudi. Ljudi koji neće da dozvole okupaciju zemlje i okupaciju duše. Borićemo se. Hvala sviam koji su došli. Hvala svima koji nas pratite. Idemo da ih pobedimo ubedljivije nego ikad - rekao je Vučić u video poruci.

Mira Škorić u Areni

Novosti

Student medicinskog fakulteta: Zahvaljujući politici Aleksandra Vučića Srbija ide napred

Došli i Srbi sa Kosova i Metohije

Predsednik stranke "Srpska lista" Zlatan Elek zajedno sa čelnicima stranke stigli su u Arenu.

Tu su i Igor Simić, Dalibor Jevtić, Ivan Zaporožac i Slavko Simić.

Sa njima je i član Predsedništva SNS Petar Petković.

Novosti