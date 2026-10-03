Srbija u pohodu na Svetsko prvenstvo: Stojkanović saopštila spisak

Zato moramo da budemo maksimalno koncentrisane, disciplinovane i odgovorne tokom svih 180 minuta, poručila je selektorka Srbije Lidija Stojkanović.

foto:N.Skenderija

Selektorka fudbalske reprezentacije Srbije Lidija Stojkanović objavila je danas spisak igračica utakmice protiv Finske u polufinalu baraža za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Na spisku se nalaze 23 fudbalerke: Milica Kostić, Sara Cetinja, Ema Aleksić, Violeta Slović, Nevena Damjanović, Anđela Frajtović, Emilija Petrović, Anđela Milovanović, Milica Šarić, Ana Šćepanović, Milica Mijatović, Tijana Filipović, Dejana Stefanović, Vesna Milivojević, Živana Stupar, Dina Blagojević, Sofija Sremčević, Alegra Poljak, Mina Čavić, Milica Bulatović, Miljana Ivanović, Sara Stokić i Paulina Stanić.

Fudbalerke Srbije gostovaće Finskoj 9. oktobra u Tamperu, a zatim će četiri dana kasnije igrati revanš u Staroj Pazovi. Pobednik duela između Srbije i Finske igraće u finalu baraža za SP sa boljim iz dvomeča između Italije i Belorusije.

Stojkanović je rekla da veruje u svoje igračice i pored kadrovskih problema, istakavši da njenu ekipu očekuju dve veoma važne i zahtevne utakmice protiv Finske.

- Sa njima smo igrale i prošle godine u Ligi B, kada smo kod kuće ostvarile pobedu, a u gostima odigrale nerešeno, tako da se dobro poznajemo. Sigurno je da će Finska biti izuzetno motivisana i želeće da pokaže svoj kvalitet, ali imamo i mi ogroman motiv i kvalitet - izjavila je Stojkanović.

Ona je navela da je baraž specifičan i dodala da nema mnogo prostora za greške.

- Svaki detalj može da odluči. Zato moramo da budemo maksimalno koncentrisane, disciplinovane i odgovorne tokom svih 180 minuta. Poštujemo protivnika, ali želimo da se fokusiramo na svoje kvalitete, svoju igru i ono što možemo da uradimo na terenu.

Selektorka Srbije je rekla da Nina Matejić i Jovana Damnjanović nisu na spisku zbog povreda.

- Sačekaćemo da prođe vikend da vidimo kakvo će biti stanje sa ostalim igračicama. Živana Stupar zbog kartona neće nastupiti u prvoj utakmici, dok se Jelena Čanković oprostila od reprezentacije i više nije sa nama. Ipak, tokom cele godine suočavale smo se sa sličnim izazovima i pokazale da možemo da odgovorimo kao tim. Važno je da to prenesemo na teren, a uz zajedništvo i energiju koju imamo kao ekipa, možemo da odigramo veoma dobre utakmice. Hoćemo da uživamo u ovim duelima, verujemo u sebe, želimo da pokažemo da smo spremne za ovaj korak - izjavila je Stojkanović.