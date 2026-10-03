Ferštapen osvojio pol poziciju za Veliku nagradu Bahreina koja se vozi u Maleziji
Vozač Red Bula Maks Ferštapen osvojio je danas pol poziciju Veliku nagradu Bahreina u šampionatu Formule 1, koja se vozi u Maleziji.
Ferštapen je na stazi u Sepangu osvojio prvu pol poziciju ove sezone, a ukupno 49. u karijeri vremenom 1.35,130 minuta.
Drugi je bio vozač Ferarija Luis Hamilton, koji je za Ferštapenom zaostao 0,298 sekundi.
Isak Hađar iz Red Bula zauzeo je treće mesto sa 0,428 sekundi razlike u odnosu na pobednika kvalifikacija.
Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli iz Mercedesa bio je četvrtoplasirani, a među prvih 10 završili su Šarl Lekler (Ferari), Lando Noris (Meklaren), Oskar Pjastri (Meklaren), Džordž Rasel (Mercedses), Pjer Gasli (Alpina) i Gabrijel Bortoleto (Audi).
Trka za Veliku nagradu Bahreina voziće se sutra od devet časova.
Ovogodišnja trka premeštena je u Maleziju zbog nestabilne geopolitičke situacije i sukoba na Bliskom istoku.
Antoneli je ima 302 boda u generalnom plasmanu, drugi je Rasel sa 236, a Hamilton je trećeplasirani sa 199.
Mercedes je prvi u konkurenciji timova sa 538 bodova, drugoplasirani je Ferari sa 378, a na trećem mestu je Meklaren sa 306.
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