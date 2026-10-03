Fudbal

Težak poraz Albanije: Presudili im golovi iz slobodnog udarca - i to kakvi (VIDEO)

У. Ћ.

03. 10. 2026. u 18:03

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Vodili su Albanci, a onda je Etrit Beriša dobio crveni karton i sve se okrenulo.

Тежак пораз Албаније: Пресудили им голови из слободног ударца - и то какви (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/Emmi Korhonen/Lehtikuva via AP

Fudbaleri Finske savladali su u Helsinkiju selekciju Albanije u trećem kolu Lige nacija u okviru C divizije - 2:1 (1:1).

Popularne "Sove" su tako preuzele prvo mesto u grupi, a junak pobede bio je Leo Valta, koji je oba pogotka postigao iz slobodnih udaraca.

Albanija je povela već u četvrtom minutu preko Reja Manaja, ali je situacija za goste značajno otežana u 22. minutu. Golman Etrit Beriša isključen je direktnim crvenim kartonom nakon što je van kaznenog prostora oborio protivničkog igrača.

Finska je brojčanu prednost iskoristila četiri minuta kasnije. Valta je izveo slobodan udarac, poslao loptu pored živog zida i poravnao rezultat.

Domaćin je do preokreta stigao u 71. minutu, ponovo zahvaljujući fudbaleru Los Anđelesa. Ovoga puta Valta je iz slobodnjaka prebacio živi zid i pogodio mrežu za 2:1.

Finska je posle tri odigrane utakmice prva u grupi sa sedam bodova, dok Albanija ima šest. Belorusija je na jednom, a San Marino bez bodova, uoči njihovog međusobnog duela.

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