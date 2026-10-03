"TRAMP JE APSOLUTNO U PRAVU" Striting: Britanija mora više ulaže u odbranu
BRITANSKI ministar odbrane Ves Striting izjavio je da je američki predsednik Donald Tramp "apsolutno u pravu" što od Ujedinjenog Kraljevstva zahteva veća izdvajanja za odbranu.
Ministar je rekao da Britanija mora da bude spremna za ratna dejstva do 2030. godine, nakon upozorenja NATO-a da bi Rusija do tog datuma mogla da napadne neku od članica transatlantske alijanse.
- Želimo da odvratimo Rusiju i želimo da osiguramo da, ukoliko odvrćanje ne uspe, budemo spremni da porazimo naše neprijatelje - kazao je Striting nakon samita ministara odbrane u Keflaviku na Islandu, preneo je danas britanski Telegraf.
On je dodao da je zbog toga NATO alijansa od presudnog značaja.
- Naša politika je 'NATO na prvom mestu', ali sam takođe želeo da jasno stavim do znanja našim prijateljima u Sjedinjenim Američkim Državama da su, po našem mišljenju, predsednik Tramp i njegova administracija apsolutno u pravu što traže više od Ujedinjenog Kraljevstva i od Evrope - ukazao je britanski ministar.
On je dodao da London mora da preuzme inicijativu i snosi vći deo odgovornosti za odbranu sopstvenog kontinenta.
Striting je ovo izjavio uoči prvog budžeta vlade premijera Endija Bernama, dok su poslanici Laburističke partije podeljeni oko zahteva za smanjenjem ogromnih troškova socijalne zaštite kako bi se obezbedio novac za jačanje odbrane.
Ministar finansija, Džon Hili, odbio je da zacrta put ka izdvajanju 3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) za odbranu do 2030. godine, uprkos tome što je prethodno podneo ostavku na mesto ministra odbrane upravo zbog tog pitanja tokom mandata Starmerove vlade.
Hili je nagovestio da će u predstojećem budžetu u potpunosti finansirati vladin plan ulaganja u odbranu, ali je definisanje plana za dostizanje praga od 3 odsto odložio za reviziju potrošnje 2027. godine.
Uprkos tome, Striting, njegov naslednik u Ministarstvu odbrane, istakao je da su laburisti “na dobrom putu” da za odbranu izdvajaju 3 odsto BDP-a.
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