Virdžil van Dajk protiv Srbije ulazi u istoriju holandskog fudbala

Ukoliko nastupi protiv "orlova", postaće 11. holandski fudbaler kome je to pošlo za rukom.

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Centralni defanzivac Virdžil van Dajk nalazi se pred velikim jubilejem u reprezentativnom dresu.

Kapiten Holandije trebalo bi u nedelju protiv Srbije da upiše 100. nastup za nacionalni tim.

Meč u Ajndhovenu zakazan je za 20.45, a selektor Ćavi Ernandes najavio je da će jubilej iskusnog defanzivca biti obeležen nakon utakmice.

Van Dajk je do sada odigrao 99 mečeva za Holandiju. Ukoliko nastupi protiv Srbije, postaće 11. fudbaler u istoriji te selekcije sa najmanje 100 reprezentativnih utakmica.

Na vrhu liste nalazi se Vesli Snajder sa 134 nastupa, dok je drugi Edvin van der Sar sa 130. Stotinu ili više utakmica za „oranje“ odigrali su i Robin van Persi, Dirk Kajt, Đovani van Bronkhorst, Rafael van der Vart, Frank de Bur i još nekolicina holandskih reprezentativaca.

Xavi kan niet garanderen dat Virgil van Dijk morgen écht zijn 100e interland gaat spelen 😆



🔗 https://t.co/Ue9wOpvvIH pic.twitter.com/QuHg7X10ZJ — ESPN NL (@ESPNnl) October 3, 2026

Van Dajkov put u nacionalnom timu počeo je 10. oktobra 2015. godine, kada je debitovao protiv Kazahstana. Ako protiv Srbije ostvari jubilarni nastup, do tog trenutka proći će gotovo tačno 11 godina od njegovog prvog meča za Holandiju.

Srbija u Ajndhovenu traži prve bodove u Ligi nacija, posle poraza od Grčke i Holandije u Beogradu i Nemačke u Minhenu.