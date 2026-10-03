KATASTROFA HRVATSKE! Englezi ih ponizili usred Rijeke, Kovačić se obrukao sa sva vremena (VIDEO)

Najteži poraz u istoriji Hrvatske.

Credit: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Engleske deklasirali su Hrvatsku u utakmici 3. kola A divizije Lige nacija sa 7:0 (4:0).

Engleska je već u prvom poluvremenu praktično rešila pitanje pobednika, pošto je na Rujevici u Rijeci za 45 minuta postigla četiri gola. Slika se nije popravila ni u drugom poluvremenu, pošto je na dvadesetak minuta do kraja meča rezultat bio 6:0. Do kraja pogodio je i Morgan Rodžers sa konačnu sedmicu.

„Tri lava“ su povela golom Harija Kejna, a do odlaska na odmor u strelce su se upisali i Džud Belingem, Entoni Gordon i Bukajo Saka. Dominik Livaković četiri puta je morao da vadi loptu iz mreže, a u nastavku još dva puta, pošto su pogađali ponovo Kejn i Saka.

Ekipa Slavena Bilića je, ipak, imala priliku da se vrati u utakmicu. Musa je na ivici kaznenog prostora oduzeo loptu Englezima, posle čega je do nje došao Mateo Kovačić.

Vezista Mančester sitija je predriblao Džordana Pikforda i našao se u odličnoj poziciji, ali je nakon toga napravio još dve finte i poslao loptu pored gola.

Kovacic with the most Kovacic thing ever pic.twitter.com/aIXNw3v7Nn — SIR AHMED (@midopido21) October 3, 2026

Engleska je tokom prvih 45 minuta imala još nekoliko prilika, pa je Hrvatska na pauzu otišla sa četiri gola zaostatka. U nastavku su primili još tri i zabeležili najteži poraz u istoriji.