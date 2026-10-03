Fudbal

KATASTROFA HRVATSKE! Englezi ih ponizili usred Rijeke, Kovačić se obrukao sa sva vremena (VIDEO)

У. Ћ.

03. 10. 2026. u 19:33 >> 19:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Najteži poraz u istoriji Hrvatske.

КАТАСТРОФА ХРВАТСКЕ! Енглези их понизили усред Ријеке, Ковачић се обрукао са сва времена (ВИДЕО)

Credit: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Engleske deklasirali su Hrvatsku u utakmici 3. kola A divizije Lige nacija sa 7:0 (4:0).

Engleska je već u prvom poluvremenu praktično rešila pitanje pobednika, pošto je na Rujevici u Rijeci za 45 minuta postigla četiri gola. Slika se nije popravila ni u drugom poluvremenu, pošto je na dvadesetak minuta do kraja meča rezultat bio 6:0. Do kraja pogodio je i Morgan Rodžers sa konačnu sedmicu.

„Tri lava“ su povela golom Harija Kejna, a do odlaska na odmor u strelce su se upisali i Džud Belingem, Entoni Gordon i Bukajo Saka. Dominik Livaković četiri puta je morao da vadi loptu iz mreže, a u nastavku još dva puta, pošto su pogađali ponovo Kejn i Saka.

Ekipa Slavena Bilića je, ipak, imala priliku da se vrati u utakmicu. Musa je na ivici kaznenog prostora oduzeo loptu Englezima, posle čega je do nje došao Mateo Kovačić.

Vezista Mančester sitija je predriblao Džordana Pikforda i našao se u odličnoj poziciji, ali je nakon toga napravio još dve finte i poslao loptu pored gola.

Engleska je tokom prvih 45 minuta imala još nekoliko prilika, pa je Hrvatska na pauzu otišla sa četiri gola zaostatka. U nastavku su primili još tri i zabeležili najteži poraz u istoriji.

Plasman obezedio Sofascore

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Radnici iz Srbije na udaru novih pravila u Nemačkoj: Velika promena stiže od 2027. godine

Radnici iz Srbije na udaru novih pravila u Nemačkoj: Velika promena stiže od 2027. godine