Nikoli Jokiću stigao čovek koji mora da spreči katastrofu!

DA se ne bi ponovila prošla sezona...

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Denver Nagetsi angažovali su Nika Sema na poziciju direktora za atletsku pripremu pred početak NBA sezone 2026/27.

Sem u Denver stiže iz Šarlot Hornetsa, gde je obavljao funkciju fizioterapeuta i pomoćnog trenera za kondiciju, a prethodno je radio i u Denverovoj filijali, ekipi Grand Rapids Gold.

Glavni zadatak novog direktora biće prevencija povreda koje su drastično uticale na rezultate tima prethodnih godina.

Tokom prošle sezone, čak četvorica od petorice startera propustila su najmanje mesec dana igre, dok se Eron Gordon mučio sa povredama u plej-ofu 2025. i 2026. godine. Sem će u novoj ulozi voditi kompletan tim za fizičku pripremu i fizioterapiju, podređen potpredsedniku za sportsku medicinu Stivu Šortu.

Rukovodstvo kluba, predvođeno Džonom Volasom i Benom Tenzerom, istaklo je da je tokom leta fokus bio na boljoj sinergiji medicinskog tima i igrača.

Denver zvanične pripreme počinje u utorak, a ohrabrujuća vest za navijače jeste da tim u novu sezonu ulazi potpuno zdrav.







