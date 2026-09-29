Košarka

Evo kada i gde uživo možete da gledati TV prenos meča Crvena zvezda - Hapoel

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

29. 09. 2026. u 07:00

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CRVENA zvezda želi da ostvari prvi trijumf u Evroligi.

Ево када и где уживо можете да гледати ТВ пренос меча Црвена звезда - Хапоел

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Crveno-beli u drugom kolu najelitnijeg evropskog košarkaškog takmičenja dočekuju Hapoel iz Tel Aviva, a poznato je gde možete gledati prenos ovog meča.

Svi koji ne budu u "Beogradskoj areni", imaće priliku da na "TV Arena premijum 1" isprate pomenuti duel.

Podsetimo, ovo je okšraj dve ekipe koje su sezonu u Evroligi otvorile porazima i to na domaćem terenu.

Crvena zvezda je izgubila od Žalgirisa (77:83), dok je od Hapoela bolji bio Bajern u Sofiji (84:86).

Ove nedelje je duplo kolo, pa crveno-beli u četvrtak od 20 časova dočekuju Efes, a klub iz Izraela istog dana od 18 sati igra protiv Real Madrida.

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