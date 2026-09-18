Amerikanac oduševljen Srbinom: Jokić mi je mnogo pomogao, igranje sa njim je izoštrilo moj um

PEJTON Votson napustio je Denver nagetse posle četiri godine. On nije zaboravio koliki uticaj na njegov košarkaški razvoj je imao Nikola Jokić.

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Ovaj 24-godišnjak je prešao u Klivlend, a tokom predstavljanja u Kavalirsima govorio je o tome šta je naučio od srpskog asa.

- Mnogo mi je pomogao. Moj košarkaški IQ značajno je napredovao samo zahvaljujući igranju sa njim. Naučio sam da prepoznam gde treba da budem u pravom trenutku, a znati kako se igra uz superzvezdu nešto je neprocenjivo u ligi sa toliko talenta - rekao je Votson.

Posebno ga je fasciniralo kako je Jokić uticao na igru onda kad lopta nije u njegovim rukama.

- Morate da znate kako da se prilagodite drugim igračima i pomognete im da budu bolji, čak i kada nemate loptu. Igranje sa njim definitivno je izoštrilo moj košarkaški IQ, ali i celokupan pristup igri - zaključio je Votson.

Peyton Watson says playing with Jokic has improved his basketball IQ:



“Knowing how to play with a superstar is something that's invaluable.”



“You need to know how to play off of other players and make other players better, even if you don't necessarily have the ball.” pic.twitter.com/LTG3zJvCkJ — Nuggets Nation (@NuggetsNationCP) September 18, 2026

Votson je prethodne sezone prosečno beležio rekordnih 14,6 poena, 4,9 skokova i 2,1 asistenciju na 53 utakmice.

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