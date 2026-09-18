Košarka

Amerikanac oduševljen Srbinom: Jokić mi je mnogo pomogao, igranje sa njim je izoštrilo moj um

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

18. 09. 2026. u 16:23

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PEJTON Votson napustio je Denver nagetse posle četiri godine. On nije zaboravio koliki uticaj na njegov košarkaški razvoj je imao Nikola Jokić.

Американац одушевљен Србином: Јокић ми је много помогао, играње са њим је изоштрило мој ум

FOTO: Tanjug/AP/Julio Cortez, File

Ovaj 24-godišnjak je prešao u Klivlend, a tokom predstavljanja u Kavalirsima govorio je o tome šta je naučio od srpskog asa.

- Mnogo mi je pomogao. Moj košarkaški IQ značajno je napredovao samo zahvaljujući igranju sa njim. Naučio sam da prepoznam gde treba da budem u pravom trenutku, a znati kako se igra uz superzvezdu nešto je neprocenjivo u ligi sa toliko talenta - rekao je Votson.

Posebno ga je fasciniralo kako je Jokić uticao na igru onda kad lopta nije u njegovim rukama.

- Morate da znate kako da se prilagodite drugim igračima i pomognete im da budu bolji, čak i kada nemate loptu. Igranje sa njim definitivno je izoštrilo moj košarkaški IQ, ali i celokupan pristup igri - zaključio je Votson.

Votson je prethodne sezone prosečno beležio rekordnih 14,6 poena, 4,9 skokova i 2,1 asistenciju na 53 utakmice.

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