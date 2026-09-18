Potez Grka za pamćenje: Grobari ovo neće zaboraviti! (VIDEO)

Beogradski i solunski crno-beli bore se za finale u Atini.

Foto: KK Partizan/Twitter/printscreen

Košarkaši Partizana igraju polufinalnu utakmicu turnira "Pavlis Janakopulos", na kome još učestvuju francuski Burž i grčki predstavnici, Panatinaikos i PAOK.

Upravo protiv tima iz Soluna, četa Đoana Penjaroje bori se za ulazak u finale, koje se igra u subotu, a pred duel viđenja je sjajna slika.

Budući da na klupi grčkih crno-belih sedi nekadašnji šef struke kluba iz Humske, Andrea Trinkijeri, dok u timu igra Nik Kalates, jasno je koliko današnji rivali imaju povezanosti.

Inače, iskusni plejmejker je pre susreta, prišao doskorašnjim saigračima i sa svakim se pozdravio, a naročito sa Karlikom Džonsom, dok je reprezentativac Južnog Sudana ležao na parketu i radio istezanje.

U prilogu pogledajte kako je sve to izgledalo:

Podsetimo, u drugom polufinalu, od 20 časova sastaju se Panatinaikos i osvajač Evrokupga, francuski Burž.

БОНУС ВИДЕО: ТАЈНА НАЈВЕЋЕГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА НА СВЕТУ: Ово је листа ТОП 10 „храмова фудбала“