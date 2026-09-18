Republika Srpska

SUDAR DVA KAMIONA: Ima povređenih

Novosti online

18. 09. 2026. u 18:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DVA lica povređena su u sudaru dva kamiona u Kozluku na magistralnom putu Zvornik-Bijeljina, rečeno je u Policijskoj upravi Zvornik.

СУДАР ДВА КАМИОНА: Има повређених

Foto: Profimedia/Herrmann Agenturfotografie / Alamy

Povređena lica prevezena su sanitetskim vozilima u Bolnicu Zvornik na medicinsko zvrinjavanje.

Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 7.15 časova.

Za vreme uviđaja nije obustavljen saobraćaj za putnička vozila koja su imala alternativni prolaz, dok se teretni saobraćaj odvijao neizmenično jednom kolovoznom trakom.

(SRNA)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROTIV SOLARNIH PANELA: Građani Gacka i Nevesinja ne žele energetska postrojenja na obradivom zemljištu
Republika Srpska

0 3

PROTIV SOLARNIH PANELA: Građani Gacka i Nevesinja ne žele energetska postrojenja na obradivom zemljištu

SOLARNI paneli ili obradiva zemlja, pitanje je koje je u Gacku okupilo građane, predstavnike lokalnih inicijativa i načelnika opštine. Na panel-diskusiji "Solarni paneli ili obradiva zemlja - kuda vode energetski projekti u Gacku i Nevesinju" govorilo se o planiranim solarnim elektranama, uticaju na poljoprivredu, ali i o građanskom uticaju na velike energetske projekte.

16. 09. 2026. u 06:30

Politika
Tenis
Fudbal
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...

Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...