"Hladan tuš" sa zvukom sirene: Pogledajte koš za pobedu Solunjana koji je ostavio u neverici sve Grobare! (VIDEO)
Finale je na programu u subotu od 20 časova.
Košarkaši PAOK-a iz Soluna igraće u finalu turnira "Pavlis Janakopulos" u Atini, pošto su posle neviđene drame pobedili Partizan 100:99.
Heroj solunskih crno-belih bio je Markus Foster, koji je postigao trojku sa zvukom sirene i praktično "oteo" pobedu četi Đoana Penjaroje!
Prethodno je bivši igrač Beograđana, Nik Kalates išao na prodor i promašio, ali je PAOK zadržao posed iz ofanzivnog skoka.
Doskorašnji ljubimac Grobara je iza leđa poslao pas u ćošak Fosteru, koji je posle finte šutirao za tri i pogodio je za ogromno slavlje grčkih navijača.
Pogledajte koš za pobedu PAOK-a:
Partizan će u subotu igrati meč za treće mesto, protiv poražene ekipe iz duela Panatinaikos - Burž.
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