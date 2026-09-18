"Hladan tuš" sa zvukom sirene: Pogledajte koš za pobedu Solunjana koji je ostavio u neverici sve Grobare! (VIDEO)

Finale je na programu u subotu od 20 časova.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši PAOK-a iz Soluna igraće u finalu turnira "Pavlis Janakopulos" u Atini, pošto su posle neviđene drame pobedili Partizan 100:99.

Heroj solunskih crno-belih bio je Markus Foster, koji je postigao trojku sa zvukom sirene i praktično "oteo" pobedu četi Đoana Penjaroje!

Prethodno je bivši igrač Beograđana, Nik Kalates išao na prodor i promašio, ali je PAOK zadržao posed iz ofanzivnog skoka.

Doskorašnji ljubimac Grobara je iza leđa poslao pas u ćošak Fosteru, koji je posle finte šutirao za tri i pogodio je za ogromno slavlje grčkih navijača.

Pogledajte koš za pobedu PAOK-a:

Partizan će u subotu igrati meč za treće mesto, protiv poražene ekipe iz duela Panatinaikos - Burž.

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