Ovo se neće svideti Grobarima - Bivši igrač Partizana priznaje: Nisu me pogađale prozivke sa tribina
Afrički košarkaš ne zaboravlja period proveden u Humskoj.
Završio je ovog leta Bruno Fernando (28) epizodu u Partizanu, odlučio je da karijeru nastaviti u Efesu, ali dugo će pamtiti ono što je proživeo u Beogradu.
Snažni centar je krajem oktobra prošle godine došao u Humsku iz Real Madrida, ali kratko je sarađivao sa trenerom Željkom Obradovićem (66), nakon čijeg odlaska sa klupe se potpuno raspala igra i hemija u ekipi.
Navijači su bili besni, smatrali su da su igrači krivi za raspad sistema i ostavku čuvenog stručnjaka, pa su ih na utakmici protiv Bajerna počastili prozivkama i zvižducima. Situacija se tek kasnije malo smirila, kada je kormilo preuzeo Đoan Penjaroja (57), ali je sezona na kraju ipak bila neuspešna, jer nije osvojen nijedan trofej.
- Stigao sam u Partizan u periodu kad stvari nisu baš išle najbolje. Sad sam u potpuno novom okruženju. Beograd je bio sjajno iskustvo za mene, gajim veliko poštovanje prema klubu i celoj organizaciji - rekao je Fernando za portal "Basketbal Sfera".
Reprezentativac Angole tvrdi da nosi samo lepe uspomene iz srpske prestonice, kao i da nije mnogo obraćao pažnju na ono što se dešava na tribinama i oko kluba.
- Bila je teška situacija u Partizanu, ali uspeli smo nekako da izvučemo i nešto dobro iz svega toga. Imali smo sjajne trenutke, dobre periode, ali i jako loše. Na kraju krajeva, košarka je puna uspona i padova. Iskreno, nisam osećao ništa posebno kada su usledile prozivke sa tribina. U određenoj meri mi je stalo, a istovremeno sam fokusiran da igram košarku, da pronađem način da izađem na teren i učinim sve da pobedim. Naravno, navijači su važni, imam poštovanje prema njima, ali meni je stalo da igram najbolje što mogu, bez obzira na to šta se dešava oko terena - naglasio je Bruno.
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