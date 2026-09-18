Košarka

Košarkaš Žalgirisa se povredio pred meč sa Crvenom zvezdom u Evroligi

Filip Milošević

18. 09. 2026. u 10:18

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Trijumfalno su počeli košarkaši Žalgirisa, pošto su u prvom kolu litvanskog prvenstva pobedili Gargdžai sa 98:77.

Кошаркаш Жалгириса се повредио пред меч са Црвеном звездом у Евролиги

Foto: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Ipak senku na pobedu bacila je povreda Ažuolasa Tubelisa.

On je povredio skočni zglob prilikom prodora u drugom poluvremenu. Napustio je igru baš šepajući.

Stepen povrede još uvek nije poznat, a trener kluba se oglasio nakon meča:

- Odlučili smo da nema potrebe da ga vraćamo na teren. Lekari će nam reći šta sledi. Imamo veliki broj igrača i nije bilo razloga da posle povrede ponovo ulazi u igru - rekao je trener Žalgirisa Tomas Masiulis.

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