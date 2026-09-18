Košarkaš Žalgirisa se povredio pred meč sa Crvenom zvezdom u Evroligi
Trijumfalno su počeli košarkaši Žalgirisa, pošto su u prvom kolu litvanskog prvenstva pobedili Gargdžai sa 98:77.
Ipak senku na pobedu bacila je povreda Ažuolasa Tubelisa.
On je povredio skočni zglob prilikom prodora u drugom poluvremenu. Napustio je igru baš šepajući.
Stepen povrede još uvek nije poznat, a trener kluba se oglasio nakon meča:
- Odlučili smo da nema potrebe da ga vraćamo na teren. Lekari će nam reći šta sledi. Imamo veliki broj igrača i nije bilo razloga da posle povrede ponovo ulazi u igru - rekao je trener Žalgirisa Tomas Masiulis.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
OGLASIO SE DUŠAN TADIĆ! Evo zbog čega se vratio u reprezentaciju Srbije
18. 09. 2026. u 09:22
PANIKA U HRVATSKOJ! Lukašenkov čovek stigao u Zagreb i to zbog čega
18. 09. 2026. u 07:12 >> 09:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)