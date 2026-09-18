Vlasnik Panatinaikosa otkrio zašto nije kupio Partizan: Hteo sam, ali sam onda shvatio...
Prvi čovek "zelenih" priznao da je bio blizu ulaganja u crno-bele
Vlasnik Panatinaikosa i jedan od najmoćnijih ljudi evropske košarke, Dimitris Janakopulos, otkrio je neverovatan podatak iz prošlosti – bio je spreman da uđe u beogradski Partizan i finansijski ga preuzme!
Grčki biznismen je u razgovoru za „Mocartsport“ priznao da je pre desetak do petnaest godina, u eri Duška Vujoševića, postojala ozbiljna ideja o njegovom ulaganju u posrnulog beogradskog velikana koji je u to vreme grcao u besparici.
– Ispričaću vam ono čega se sećam. To je bilo vreme Duška Vujoševića ja mislim. Da, Duško Vujošević, on je tada bio trener. Izvinjavam se ako sam pogrešio... Sećam se da je postojao period kada je Partizan imao ogromne ekonomske poteškoće. To je bilo pre oko 10 ili 15 godina, verovatno krajem 2000-ih. I bilo je nekih razgovora. Bilo je razgovora oko poslova, ulaganja... Kao što sam vam rekao, ja volim Srbiju. Bila je to ideja. Razmišljao sam o tome – prisetio se kontroverzni vlasnik atinskih „zelenih“.
Ipak, posao koji bi iz korena promenio modernu istoriju ne samo srpske, već i evropske košarke, neslavno je propao. Janakopulos je do detalja objasnio šta je bila nepremostiva prepreka za njegov dolazak u Humsku.
– Zašto se nije ostvarilo? Zato što sam shvatio da ne možete uzeti samo košarkaški klub. Morate da uzmete i plivanje, vaterpolo... ceo sportski klub, čitavo društvo. A to je onda potpuno drugačija stvar – poručio je Janakopulos.
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