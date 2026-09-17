Politika

ŠTA TO RADITE: Ko su blokaderi na listi? Milica Jovanović (VIDEO)

T.J.

17. 09. 2026. u 09:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U POBUNI na univerzitetima ključnu ulogu nisu odigrali plenumi, na kojima se često okupljao jednocifren broj studenata, već profesori koji su napravili tenzije.

ШТА ТО РАДИТЕ: Ко су блокадери на листи? Милица Јовановић (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Jutjub/Lažomer

Među njima se istakla Milica Jovanović sa Katedre za menadžment tehnologije, inovacije i održivi razvoj Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

Više o Milici Jovanović pogledajte u videu ispod.

(Lažomer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine

Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine