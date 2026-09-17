ŠTA TO RADITE: Ko su blokaderi na listi? Milica Jovanović (VIDEO)
U POBUNI na univerzitetima ključnu ulogu nisu odigrali plenumi, na kojima se često okupljao jednocifren broj studenata, već profesori koji su napravili tenzije.
Među njima se istakla Milica Jovanović sa Katedre za menadžment tehnologije, inovacije i održivi razvoj Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.
Više o Milici Jovanović pogledajte u videu ispod.
(Lažomer)
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