Politika

"ZAŠTO BISMO TO MORALI DA TRPIMO?" Lompar: Pajtić komanduje svima sa studentske liste kad i šta smeju da kažu (VIDEO)

В. Н.

17. 09. 2026. u 08:15

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MILO Lompar izjavio je da Bojan Pajtić komanduje svima sa studentske liste.

ЗАШТО БИСМО ТО МОРАЛИ ДА ТРПИМО? Ломпар: Пајтић командује свима са студентске листе кад и шта смеју да кажу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Kako navodi Lompar, takve izjave Pajtića su uznemirujuće.

- Imamo jednu rečenicu Bojana Pajtića koja duboko uznemiruje. On kaže - najbolje bi bilo da niko ništa ne govori dok se izbori ne završe. Opet vidite - jedna potreba da se diriguje javnošću i dok ja ne kažem ne sme niko usta da obeli. To je uvredljivo. Zašto bismo to morali da trpimo - kaže Lompar.

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