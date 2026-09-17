"ZAŠTO BISMO TO MORALI DA TRPIMO?" Lompar: Pajtić komanduje svima sa studentske liste kad i šta smeju da kažu (VIDEO)
MILO Lompar izjavio je da Bojan Pajtić komanduje svima sa studentske liste.
Kako navodi Lompar, takve izjave Pajtića su uznemirujuće.
- Imamo jednu rečenicu Bojana Pajtića koja duboko uznemiruje. On kaže - najbolje bi bilo da niko ništa ne govori dok se izbori ne završe. Opet vidite - jedna potreba da se diriguje javnošću i dok ja ne kažem ne sme niko usta da obeli. To je uvredljivo. Zašto bismo to morali da trpimo - kaže Lompar.
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