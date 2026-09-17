Pa, dokle više? Nikola Jokić ostao bez još jednog saigrača

Ljubitelji košarke u Srbiji sa velikom pažnjom prate svaki potez bivših i sadašnjih saigrača Nikole Jokića, a najnovija vest sa "preko bare" ponovo je skrenula pažnju na momka koji je ostavio neizbrisiv trag u Koloradu.

Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Kako prenosi insajder ESPN-a Šams Čaranija, doskorašnji član Denver nagetsa i jedan od ključnih šrafova u osvajanju šampionske titule iz 2023. godine, Brus Braun, potpisao je ugovor sa Njujork niksima, koji u predstojeću sezonu ulaze kao aktuelni NBA prvaci.

Ipak, tridesetogodišnjem beku mesto u timu za novu sezonu još uvek nije zagarantovano. Braun je sa Niksima potpisao takozvani „Egzibit 9“ ugovor, što u prevodu znači da će morati žestoko da se dokazuje tokom predstojećeg trening kampa.

Free agent Bruce Brown has signed a training camp contract with the New York Knicks. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 16, 2026

Uprava aktuelnog šampiona na ovaj način želi da proceni njegove trenutne košarkaške sposobnosti i fizičku spremu pre nego što donese konačnu odluku o tome da li će mu dodeliti standardan ugovor i mesto u rosteru za regularni deo sezone.

Podsetimo, Braun je svoje najsvetlije trenutke u karijeri doživeo upravo rame uz rame sa Nikolom Jokićem. Tokom šampionske sezone 2022/23, američki bek je bio nezamenljivi „alfa i omega“ Denverove klupe, prosečno beležeći 11,5 poena, 4,1 skok i 3,4 asistencije po utakmici.

Njegov doprinos bio je još veći u samom plej-ofu, gde je sa 12 poena po meču i neverovatnom energijom u odbrani direktno pomogao Jokiću i Nagetsima da podignu istorijski pehar.

Niksi su, pored Brauna, za trening kamp angažovali i Džona Končara kao i Drua Jubanksa, pa nema sumnje da nas očekuje velika borba za preostala mesta u redovima najboljeg tima lige.

