ALBANCI ZAPALILI KROV EULEKSA: Divljane zbog presude zločincima OVK se nastavilo i tokom noći, pirotehnikom i kamenjem na institucije (VIDEO)
ALBANCI koji protestuju zbog osuđujuće presude bivšim vođama tzv. OVK za ratne zločine i noćas su kamenjem gađali sedište Euleksa. Bacali su i pirotehnička sredstva na zgradu, zbog čega se deo krova zapalio, prenosi Koha.
Oni su nosili zastave tzv. OVK i uzvikivali "UČK". Zgradu je obezbeđivala tzv. kosovska policija.
Demonstranti su i juče kamenjem gađali sedište Euleksa i zgradu vlade privremenih prištinskih institucija, a pokušali su i da upadnu u objekat Euleksa.
Najavili su da će nastaviti proteste zbog presude u Hagu, koju smatraju nepravednom.
Tzv. kosovska policija saopštila je da je tokom protesta u sredu u Prištini, nakon izricanja presude u Hagu, privela dve osobe, od kojih je jednoj određeno zadržavanje do 48 sati.
Specijalizovana veća u Hagu osudila su u sredu bivše vođe tzv. OVK Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina.
BONUS VIDEO: Podivljali posle presude: Pristalice tzv. OVK nasrnule na policiju!
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