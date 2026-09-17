Politika

MILO LOMPAR: Iza "studentske liste" stoje Bojan Pajtić i Nemci! (VIDEO)

В.Н.

17. 09. 2026. u 07:26

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PROFESOR blokader Milo Lompar, koji je odlučio da okrene leđa blokaderima i njihovoj takozvanoj studentskoj listi, tokom gostovanja u jednoj od emisija, odlučio je da raskrinka pozadinu cele priče.

МИЛО ЛОМПАР: Иза студентске листе стоје Бојан Пајтић и Немци! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Naime, on je podsetio na izjave Bojana Pajtića iz oktobra 2025. godina u kojima je sigurno govorio o tome kakav scenario sledi pred izbore. Lompar se pitao odakle je Pajtić mogao da zna šta će se desiti.

Potom je podsetio da je Pajtić ispunio svoje obećanje.

Samim tim nameće se i stav da upravo on stoji iza ideologije "studentske liste".

Lompar je poručio da iza svega stoje i Nemci.

Opširnije u videu koji sledi:

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