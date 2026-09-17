MILO LOMPAR: Iza "studentske liste" stoje Bojan Pajtić i Nemci! (VIDEO)
PROFESOR blokader Milo Lompar, koji je odlučio da okrene leđa blokaderima i njihovoj takozvanoj studentskoj listi, tokom gostovanja u jednoj od emisija, odlučio je da raskrinka pozadinu cele priče.
Naime, on je podsetio na izjave Bojana Pajtića iz oktobra 2025. godina u kojima je sigurno govorio o tome kakav scenario sledi pred izbore. Lompar se pitao odakle je Pajtić mogao da zna šta će se desiti.
Potom je podsetio da je Pajtić ispunio svoje obećanje.
Samim tim nameće se i stav da upravo on stoji iza ideologije "studentske liste".
Lompar je poručio da iza svega stoje i Nemci.
Opširnije u videu koji sledi:
Preporučujemo
MILO LOMPAR JASAN: Ne podržavam "studentsku listu"! (VIDEO)
17. 09. 2026. u 07:08
IZLAZITE, DA VAS NE VIDIM: Pogledajte kako narod "voli" blokadere (VIDEO)
16. 09. 2026. u 23:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)