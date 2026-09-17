Politika

MILO LOMPAR JASAN: Ne podržavam "studentsku listu"! (VIDEO)

В.Н.
V.N.

17. 09. 2026. u 07:08

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MILO Lompar, profesor blokader je po svemu sudeći okrenuo leđa blokaderima.

МИЛО ЛОМПАР ЈАСАН: Не подржавам студентску листу! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Tokom gostovanja u jednoj od emisija jasno je istakao da bi odbio poziv studenata blokadera da na nekoj od njihovih tribina ili skupova održi govor, jer kako kaže to treba da rade oni koji su na listi.

Da li je Lomparu zasmetalo to što se nije našao na tzv. studentskoj listi ili je u pitanju nešto drugo ostaje pitanje.

Pogledajte i sami o čemu je reč:

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