JAPANSKA PREMIJERKA REKONSTRUISALA VLADU: Evo koga je dovela u parlament (FOTO)
JAPANSKA premijerka Sanae Takaiči rekonstruisala je danas svoj kabinet, zadržavši mnoge ključne ministre radi obezbeđivanja kontinuiteta, dok je istovremeno uključila novo lice iz redova koalicionog partnera svoje stranke.
Prva rekonstrukcija vlade otkako je Takaiči preuzela dužnost prošle godine usledila je uoči vanrednog zasedanja parlamenta koje počinje u oktobru, prenosi Kjodo.
Funkcije su zadržali generalni sekretar vlade, Minoru Kihara, ministar spoljnih poslova, Tošimicu Motegi, ministarka finansija, Sacuki Katajama, ministar odbrane, Šindžiro Koizumi, i ministar za ekonomsku i fiskalnu politiku, Minoru Kiuči.
Međutim, ministra unutrašnjih poslova, Jošimasu Hajašija, zamenio je Hisajuki Fudži, član Predstavničkog doma iz redova Liberalno-demokratske partije (LDP).
Hajaši (65), koji je bio desna ruka bivšeg premijera, Fumija Kišide, i prethodno vodio resore spoljnih poslova i odbrane, naširoko se smatra potencijalnim kandidatom u trci za lidera LDP-a sledecće godine.
Hajaši je, zajedno sa Motegijem (70) i Koizumijem (45), izgubio od Takaiči(65) na prethodnim izborima za lidera LDP-a.
Činjenica da su dvojica premijerkinih rivala zadržala svoje ministarske funkcije otežaće im da se okrenu protiv nje, ocenjuje Kjodo.
Hiroši Nakacuka, bivši generalni sekretar Japanske partije za inovacije (JIP), preuzeo je dužnost ministra zaduženog za regulatornu i administrativnu reformu, kao i za politike vezane za decu, postavši tako prvi ministar iz redova manjeg koalicionog partnera LDP-a.
Partija JIP, sa sedištem u prefekturi Osaka, sarađivala je sa LDP-om van vlade otkako su dve konzervativne stranke formirale koaliciju 20. oktobra, čime je obezbeđeno da Takaičijeva sutradan na parlamentarnom glasanju bude izabrana za premijerku.
Podrška vladi Takaiči, prve žene na mestu premijera Japana, zadržala se na oko 50 odsto poslednjih meseci, nakon što je na početku iznosila oko 70 odsto.
Nakon rekonstrukcije, vlada i Liberalno-demokratska partija (LDP) pripremaće se za vanredno zasedanje parlamenta, koje će se verovatno održati 5. oktobra, a tokom kojeg će se razmatrati plan o smanjenju poreza na potrošnju hrane i pića sa 8 na 1 odsto, u trajanju od dve godine počev od aprila.
(Tanjug)
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