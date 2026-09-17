Svet

LAVROV: ŠOS gradi temelje novog svetskog poretka

В. Н.

17. 09. 2026. u 09:46

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ŠANGAJSKA organizacija za saradnju (ŠOS) postala je stub bezbednosti i održivog razvoja u Evroaziji, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

ЛАВРОВ: ШОС гради темеље новог светског поретка

Foto: Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Poruka ministra spoljnih poslova upućena je učesnicima Konferencije ŠOS o najboljim praksama u korišćenju rudnih bogatstava, povodom 25. godišnjice organizacije.

- ŠOS dinamično i kontinuirano jača na osnovu konstruktivne agende, čvrstog pravnog okvira i dobro uspostavljenog sistema mehanizama industrijske saradnje. Impresivni ukupni potencijal njenih 27 zemalja članica, partnera u dijalogu i posmatrača potvrđuje ŠOS kao stub formiranja sistema jednake, nedeljive bezbednosti i održivog razvoja na evroazijskom kontinentu, osmišljenog da postane sastavni element novog multipolarnog svetskog poretka - navodi se u Lavrovljevoj poruci.

Ministar je naglasio da je ključ za postizanje ovog cilja povećanje ekonomske saradnje, uključujući i u oblasti korišćenja rudnih resursa i efikasna državna regulacija industrije.

Lavrov je poželeo učesnicima foruma plodne diskusije i mogućnost postizanja dogovora o zajedničkoj realizaciji velikih projekata „u interesu jačanja tehnološkog suvereniteta i unapređenja energetske bezbednosti zemalja članica ŠOS-a“.

(Sputnjik)

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