PREDAO SE "SNAJPERISTA" KOJI JE DANIMA PRAVIO HAOS U CENTRU RIMA: "Kupio sam pušku i pucao na starce i decu, najmanje 10 puta..."

PREDAO se "snajperista" koji je u Rimu pucao iz vazdušne puške na žene u centralnom kvartu Prati. Karabinjerima je priznao da su meta bili i starci i deca, a tokom "pohoda" ranio je i novinarku.

Foto: Unsplash/Nick Fewings jannerboy62

Okončana je priča o "snajperisti" od koji je danima terorisao prolaznike, a pre svega žene, u ulici Dela Đulijana u kvartu Prati u centru Rima.

On je tu pucnjem iz vazdušne puške sa prozora obližnje zgrade u ponedeljak ranio u ruku novinarku Kristinu Stilitano, nakon što je prethodno povredio još jednu prolaznicu.

Korijere dela sera prenosi da se "snajperista" sinoć predao karabinjerima u stanici u blizini Vatikana.

U pitanju je nezaposleni 50-godišnji Edoardo Čardijelo Krešimano, koji je saslušan u prisustvu advokata Đampaola Balcarelija, da bi potom karabinjeri otišli u Krešimanov u kojem su pronašli vazdušnu pušku iz koje je pucao na žene.

Navodi se da je Krešimana na predaju nagovorio upravo advokat Balcareli, koji je izvršio pritisak na klijenta da prizna krivicu.

- Ja sam to učinio iz igre, nisam želeo nikoga da povredim. Kupio sam pušku i pucao. Najmanje deset puta, ne samo na stare ljude i decu. Prestao sam kada sam ranio tu ženu. Shvatio sam da sam pogrešio. Sišao sam čak dole da joj pomognem, ali sam ipak otišao odatle - kazao je Krešimano prilikom saslušanja.

Sada je otkriveno da je on, tri večeri pre nego što je ranio 49-godišnju novinarku, pucao na finansijsku savetnicu Anđelu Perone, koju je pogodio u list noge dok je stajala ispred restorana "Klasiko".

Krešimano je pucao i na druge žene, ali ih je srećom promašivao.

Karabinjeri su saopštili da je napad na novinarku izazvao veliku uzbunu u lokalnoj zajednici i da su od ponedeljka popodne neumorno pretraživali to područje, a istovremeno obezbedili veliko prisustvo snaga bezbednosti kako u ulici ne bi došlo do novog ranjavanja.

Navodi se da su im u istrazi pomogli forenzičari koji su pomoću najnovije tehnologije trodimenzionalne rekonstrukcije putanje projektila koji je pogodio Stilitano, da bi potom u toj zoni karabinjeri otkrili još puno olovnih kuglica koje su iz vazdušne puške ispaljene u prethodnim napadima.

Pretragom po radnjama za prodaju oružja u tom delu Rima karabinjeri su utvrdili da je upravo muškarac nastanjen u ulici Dela Đulijana početkom septembra kupio vazdušnu pušku.

Stilitano je iz bolnice, gde je čekala da joj se olovna kuglica hirurški izvadi iz leve ruke, italijanskom listu ispričala šta se desilo u ponedeljak popodne dok je prolazila tom ulicom.

- Osetila sam snažan udarac dok sam pričala telefonom. Zabolelo me je, a potom sam ugledala krv na majici. U tom trenutku sam se blokirala. Nije mi bilo jasno šta se desilo, mislila sam da me je neko udario ili da je na mene bačeno nešto. Zatražila sam pomoć od nekog stranca, pitala sam ga da li je video nešto, ali ni on ništa nije primetio. Ali, krv je nastavljala da teče i imala sam rupu na koži, tačno ispod ramena: ne smem ni da pomislim šta je moglo da se desi da me je pogodio samo malo naviše - rekla je Stilitano.

(Kurir)

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