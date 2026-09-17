MESAROVIĆ POSETILA VRANJE I PORUČILA: Predvođeni Vučićem nastavljamo putem mira, stabilnosti i napretka

ČLANICA Predsedništva Srpske napredne stranke danas Adrijana Mesarović je u Vranju obišla stranačke saborce i aktiviste.

Foto: Instagram/mesarovicadrijana

- Sjajna energija u Vranju sa mojim saborcima, u društvu vrednih i posvećenih aktivista i članova Srpske napredne stranke. Njihova ljubav prema svom gradu, borbenost i vera u zajednički uspeh daju nam snagu da nastavimo da radimo još odlučnije za dalji razvoj Vranja i nove pobede naše Srbije! Jedinstvo Srbije gradimo u svakom gradu, opštini i selu, neposrednim razgovorom sa ljudima i predanim radom na rešavanju pitanja važnih za njihov svakodnevni život - navela je Mesarović - napisala je Mesarović na Instagramu.

Dodala je da predvođeni predsednikom Aleksandrom Vučićem nastavljaju putem mira, stabilnosti, rada, razvoja i napretka.

- Predvođeni predsednikom Aleksandrom Vučićem nastavljamo putem mira, stabilnosti, rada, razvoja i napretka.

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