Društvo

Šta je namaška i ko je neporazan - Takmičenje za najbolju novu srpsku reč završava se 30. septembra, stiglo dosta predloga

Ljiljana Begenišić

14. 09. 2026. u 17:54

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TAKMIČENjE "Najbolja nova srpska reč", koje organizuje sajt "Mala biblioteka" iz Londona, ulazi u završnicu, a rok za slanje predloga ističe 30. septembra. Kako nam kažu organizatori, kao i prethodnih godina, stižu mnogobrojni predlozi - duhoviti, neočekivani, neobični.

Шта је намашка и ко је непоразан - Такмичење за најбољу нову српску реч завршава се 30. септембра, стигло доста предлога

privatna arhiva

Tako su stigle reči - svepuće, neporazan, srcoumlje... a posebnu pažlju izazvala je reč namaška, koja je kovanica dveju reči, namera i omaška, a koja se tiče veštačke inteligencije. A šta ova reč znači? To je namerno ubačena greška u sadržaj koji je napravio VI, kako bi tekst zvučao prirodnije, ljudskije i manje "savršeno". Drugim rečima, kada VI namerno napravi malu grešku kako bismo pomislili da je iza teksta ipak stajao čovek - to je namaška.

- Upravo ovako počinje život jedne nove reči. Možda će namaška jednog dana postati toliko uobičajena da ćemo zaboraviti da je nekada bila samo predlog na jednom jezičkom takmičenju - kažu organizatori.

I ostale predložene reči nisu manje zanimljive, pa u objašnjenju predložene reči "neporazan" stoji: U srpskom imamo već nepobediv, nesavladiv i nepokorljiv. Međutim, "neporazan" bi bilo srpsko rešenje za rezilijentan: možeš ga i pobediti, i savladati, pa nakratko i pokoriti, ali on će se vratiti u život, trku, borbu. Zatim, "srcoumlje" je stanje u kome ljudi umesto glavom, razmišljaju samo srcem, "svepuće" je stanje ili prostor sveobuhvatnosti postojanja i isprepletanosti puteva, pravaca, mogućnosti i tokova kroz prostor i vreme, "besolom" je kratkotrajna, nagla i snažna provala besa i uznemirenosti, najčešće kod malog deteta, tokom koje ono privremeno gubi sposobnost da upravlja svojim ponašanjem. Reč je nastala iz roditeljskog iskustva.

Tri najbolje reči biće nagrađene sa 600, 400 i 200 evra, a o pobednicima će odlučivati žiri sastavljen od naših uglednih intelektualaca, leksikografa i stvaralaca. 

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