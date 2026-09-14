Haos u Atini: Katastrofa za PAO, svi su u bolnici! I to pred dolazak Partizana!
Najbliži saradnici Željka Obradovića zaraženi virusom.
Košarkaši Panatinaikosa krenuli su po planu u prijateljskim mečevima.
"Zeleni" su upisali dva trijumfa na turniru u Rodosu, pobedivši atinski AEK i Spartak iz Subotice. Međutim, po svoj prilici, ovo putovanje će Atinjanima presesti, jer je dobar deo stručnog štaba završio u bolnici!
Još uvek se ne zna da li je među zaraženima i prvi trener Željko Obradović ili je bivši šef struke Partizana izbegao potencijalni virus!
Kako prenose grčki mediji, situacija u Panatinaikosu alarmantna, pa je posle povreda Kendrika Nana i Najdžela Hejsa Dejvisa usledio novi zdravstveni peh.
Ustanovljeno je čak šest slučajeva stomačnog virusa u stručnom štabu PAO posle povratka sa Rodosa, a neki su čak morali da budu i hospitalizovani. Postoji strah da bi situacija dodatno mogla da eskalira u narednim satima i danima.
Ovaj podatak sigurno zabrinjava novog-starog trenera "zelenih", koji treba da priprema utakmice na turniru "Pavlos Janakopulos", gde će se sastati sa svojim bivšim klubom Partizanaom, ako izabranici Đoana Penjaroje istog vikenda pobede PAOK iz Soluna, koji sa klupe predvodi Andrea Trinkijeri, još jedan nekadašnji šef struke "parnog valjka".
Podsetimo, prve utakmice se igraju već u petak, zbog čega Panatinaikos ima veoma malo vremena da oporavi stručni štab.
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