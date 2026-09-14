OBRT U SLUČAJU MALDINI! Kaljari stao u odbranu svog igrača

Kaljari je demantovao navode da je Danijel Maldini pao na testu na drogu posle saobraćajne nezgode u Milanu, navodeći da su svi toksikološki testovi bili negativni.

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"Fudbalski klub Kaljari saopštava da je, povodom informacija koje su se poslednjih sati pojavile u italijanskim medijima, Danijel Maldini podvrgnut toksikološkim testovima. Svi obavljeni testovi bili su negativni" - stoji u saopštenju kluba sa Sardinije.

Maldini će se, kako je navedeno, normalno priključiti ekipi na popodnevnom treningu, nakon što su se pojavile informacije o njegovom učešću u saobraćajnoj nezgodi.

Dvadesetčetvorogodišnji napadač doživeo je udes u Milanu u nedelju ujutru, nekoliko sati posle utakmice Serije A protiv Atalante u Bergamu, na kojoj je postigao pobedonosni gol iz penala.

Maldiniju je posle nezgode oduzeta vozačka dozvola jer je pao na alkotestu. Pojedini italijanski mediji, među kojima i „Gazeta delo Sport“, objavili su da je fudbaler prethodno bio pozitivan i na preliminarnom testu na prisustvo droge.

Ipak, Kaljari sada kategorično navodi da su toksikološke provere obavljene posle udesa pokazale negativan rezultat.

Do nezgode je došlo oko 5.15 ujutru na trgu Kaneva u Milanu. Maldini je upravljao „poršeom 911“, kada je, prema dosadašnjim informacijama, oduzeo prvenstvo prolaza „folksvagen golfu“.

Na mesto udesa stigli su policija i ekipe hitne pomoći, ali, srećom, niko od učesnika nije zadobio teže povrede.