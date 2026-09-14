Fudbal

OBRT U SLUČAJU MALDINI! Kaljari stao u odbranu svog igrača

Olja Mrkić

14. 09. 2026. u 17:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Kaljari je demantovao navode da je Danijel Maldini pao na testu na drogu posle saobraćajne nezgode u Milanu, navodeći da su svi toksikološki testovi bili negativni.

ОБРТ У СЛУЧАЈУ МАЛДИНИ! Каљари стао у одбрану свог играча

Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Fudbalski klub Kaljari saopštava da je, povodom informacija koje su se poslednjih sati pojavile u italijanskim medijima, Danijel Maldini podvrgnut toksikološkim testovima. Svi obavljeni testovi bili su negativni" - stoji u saopštenju kluba sa Sardinije.

Maldini će se, kako je navedeno, normalno priključiti ekipi na popodnevnom treningu, nakon što su se pojavile informacije o njegovom učešću u saobraćajnoj nezgodi.

Dvadesetčetvorogodišnji napadač doživeo je udes u Milanu u nedelju ujutru, nekoliko sati posle utakmice Serije A protiv Atalante u Bergamu, na kojoj je postigao pobedonosni gol iz penala.

Maldiniju je posle nezgode oduzeta vozačka dozvola jer je pao na alkotestu. Pojedini italijanski mediji, među kojima i „Gazeta delo Sport“, objavili su da je fudbaler prethodno bio pozitivan i na preliminarnom testu na prisustvo droge.

Ipak, Kaljari sada kategorično navodi da su toksikološke provere obavljene posle udesa pokazale negativan rezultat.

Do nezgode je došlo oko 5.15 ujutru na trgu Kaneva u Milanu. Maldini je upravljao „poršeom 911“, kada je, prema dosadašnjim informacijama, oduzeo prvenstvo prolaza „folksvagen golfu“.

Na mesto udesa stigli su policija i ekipe hitne pomoći, ali, srećom, niko od učesnika nije zadobio teže povrede.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata

OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: "Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata"