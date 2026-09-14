Bivši igrač Crvene zvezde priznao: Hteo sam u Partizan, ne mogu da lažem
Novo pojačanje Železničara iz Pančeva, Miloš Pantović, otkrio je da je postojala mogućnost da umesto tima iz Pančeva pojača beogradski Partizan.
Pantović je ranije u karijeri igrao i za Crvenu zvezdu, a vrlo lako je mogao da završi sada u Partizanu umesto u Železničaru iz Pančeva.
- Istina je da je bilo kontakta, to ne mogu da lažem. Nije bilo baš tako blizu, ali definitivno kontakt je postojao. Hteli su me, ne mogu da grešim dušu. I ja sam u jednom trenutku zainteresovan i to neću da krijem, ali, generalno, opet ponavljam, razgovorao sam sa šefom struke tadašnjim. Žarkom Lazetićem mi je manje-više sve dileme otklonio, tako da što se na kraju fudbalski ispostavilo tačnim i i ne žalim za tim. Tako da, eto, naravno, svakome je san da zaigra u Partizanu, Zvezdi. Meni se to nije desilo tada, Bože moj, videćemo za ubuduće, nikad se ne zna, ali generalno, trenutno ne razmišljam o tome šta je bilo, gledam samo šta je sada, na Železničar tako da... Tako je, kako je. Šta je bilo, bilo je, vreme ne možemo da vratimo - rekao je bivši fudbaler Zvezde.
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