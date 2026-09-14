Nejmar doneo konačnu odluku: Brazilac završio karijeru!
Dugo se o tome spekulisalo.
Još pre starta Mundijala, postavljalo se pitanje da li će Nejmar biti na spisku selektora Karla Anćelotija za šampionat sveta. Iskusni italijanski stručnjak je na kraju odlučio da ga uvrsti u tim, što je izazvalo oduševljenje kod nacije u ovoj južnoameričkoj državi.
Ipak, nekadašnji as Barselone i PSŽ odavno ne igra na nivou. Tome su uticale brojne povrede, pa je i u SAD, Kanadi i Meksiku sa klupe čekao šansu da zaigra. "Selesao" je eliminisan šokantno od Norveške u osmini finala, a iskusni as je nedugo zatim odlučio da se povuče iz nacionalnog tima.
Pojavile su se spekulacije da bi možda Nejmar mogao da promeni odluku, međutim, Italijan je u razgovoru za brazilske medije istakao da je napadač doneo odluku.
- Nej je zaslužio da bude na poslednjem Svetskom prvenstvu zbog svojih kvaliteta, ali je već potvrdio da ne želi da se vrati u reprezentaciju. On je nezamenljiv, bio je izuzetan i jedinstven talenat - rekao je Anćeloti.
Nejmar je za selekciju Brazila odigrao 130 utakmica i postigao 80 golova. Posle ove izjave "Don Karla", da je reprezentativnu karijeru - završio!
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