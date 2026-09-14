MEKGREGOR ODBROJAVA DO SLOBODE: "Još jedna UFC borba i slobodan sam"!
Konor Mekgregor već razmišlja o sledećem poglavlju svoje borilačke karijere, a ono bi moglo da bude mnogo brutalnije od MMA.
Bivši UFC šampion otvoreno je poručio da jedva čeka da se oproba u borbama golim šakama, tvrdeći da ga od isteka aktuelnog UFC ugovora deli još samo jedna borba.
"Jedva čekam da se borim golim šakama. Ostala mi je još jedna borba, a onda je Mac Daddy slobodan", poručio je Mekgregor.
Već dugo ne krije interesovanje za "bare-knuckle" scenu, ali ovakva izjava dodatno je podgrejala priče da bismo ga posle UFC zaista mogli da vidimo bez rukavica i sa golim šakama.
Mekgregor u "bare-knuckle" borbi, spektakl koji biste gledali ili preveliki rizik u ovoj fazi karijere?
Dok Mekgregor otvoreno priča o prelasku u borbe golim šakama, BKFC stiže i u Srbiju, a Beograd će 17. oktobra biti domaćin spektakla!
Preporučujemo
PROPAST AMERIKA I AUSTRALIJE: Šta se desilo sa nekadašnjim teniskim velesilama?
14. 09. 2026. u 15:23
Blagojeviću odbrojani dani?! Oglasio se Akron posle novog poraza Srbina!
14. 09. 2026. u 14:50
Održano prvo kolo Regionalnih bokserskih liga Srbije
14. 09. 2026. u 14:29
Porođaj počeo čim je avion poleteo: Žalja rodila dečaka u biznis klasi
2026-09-14 14:30:00
Gvozdeni dron-vojnik u Ukrajini: Ostao bez noge, a ovo je njegova priča
2026-09-14 11:47:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)