MEKGREGOR ODBROJAVA DO SLOBODE: "Još jedna UFC borba i slobodan sam"!

Konor Mekgregor već razmišlja o sledećem poglavlju svoje borilačke karijere, a ono bi moglo da bude mnogo brutalnije od MMA.

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Bivši UFC šampion otvoreno je poručio da jedva čeka da se oproba u borbama golim šakama, tvrdeći da ga od isteka aktuelnog UFC ugovora deli još samo jedna borba.

"Jedva čekam da se borim golim šakama. Ostala mi je još jedna borba, a onda je Mac Daddy slobodan", poručio je Mekgregor.

Već dugo ne krije interesovanje za "bare-knuckle" scenu, ali ovakva izjava dodatno je podgrejala priče da bismo ga posle UFC zaista mogli da vidimo bez rukavica i sa golim šakama.

Mekgregor u "bare-knuckle" borbi, spektakl koji biste gledali ili preveliki rizik u ovoj fazi karijere?

Dok Mekgregor otvoreno priča o prelasku u borbe golim šakama, BKFC stiže i u Srbiju, a Beograd će 17. oktobra biti domaćin spektakla!

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