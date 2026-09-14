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MEKGREGOR ODBROJAVA DO SLOBODE: "Još jedna UFC borba i slobodan sam"!

Новости онлине/С.С.

14. 09. 2026. u 14:55

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Konor Mekgregor već razmišlja o sledećem poglavlju svoje borilačke karijere, a ono bi moglo da bude mnogo brutalnije od MMA.

МЕКГРЕГОР ОДБРОЈАВА ДО СЛОБОДЕ: Још једна УФЦ борба и слободан сам!

FOTO: Jeff Bottari / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Bivši UFC šampion otvoreno je poručio da jedva čeka da se oproba u borbama golim šakama, tvrdeći da ga od isteka aktuelnog UFC ugovora deli još samo jedna borba.

"Jedva čekam da se borim golim šakama. Ostala mi je još jedna borba, a onda je Mac Daddy slobodan", poručio je Mekgregor.

Već dugo ne krije interesovanje za "bare-knuckle" scenu, ali ovakva izjava dodatno je podgrejala priče da bismo ga posle UFC zaista mogli da vidimo bez rukavica i sa golim šakama.

Mekgregor u "bare-knuckle" borbi, spektakl koji biste gledali ili preveliki rizik u ovoj fazi karijere? 

Dok Mekgregor otvoreno priča o prelasku u borbe golim šakama, BKFC stiže i u Srbiju, a Beograd će 17. oktobra biti domaćin spektakla!

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