Održano prvo kolo Regionalnih bokserskih liga Srbije

Krenulo takmičenje u Vojvodini, Beogradu i Šumadiji.

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Proteklog vikenda održani su bokserski mečevi prvog kola Regionalnih liga Srbije - Vojvodina, Beograd i Šumadija.

"Prvo kolo proteklo je u znaku kvalitetnih, borbenih i uzbudljivih mečeva, a posebno raduje veliki broj mladih takmičara koji su dobili priliku da kroz ligaški sistem stiču dragoceno iskustvo, napreduju i grade svoj takmičarski put. Takmičenje je još jednom potvrdilo značaj regionalnog povezivanja klubova, kao i stvaranja kvalitetne i stabilne baze za dalji razvoj boksa i borilačkog sporta u Srbiji", navode iz Srpskog bokserskog saveza.

U sportskoj sali "Mostonga" u Somboru održano je 1. kolo Regionalne lige Vojvodine.

Mečevi i rezultati:

U15 kadetkinje: Anja Piva (BK Sombor) – Nina Martić (BK Patriote) 2:1

U15 kadeti: Uroš Kotur (BK Inđija) – Mirko Vuković (BK Patriote) 1:2

U19 omladinci: Jovan Jeftić (BK Patriote) – Đorđe Marković (BK Sombor) RSC/1, Relja Mudrić (BK Inđija) – Luka Nedeljković (BK Konstantin) RSC/1, Mihajlo Ristić (BK Sombor) – Andrej Bolorin (BK Patriote) RSC/2, Strahinja Domazetovski (BK Mementomori) – Bogdan Marković (BK Konstantin) 3:0

Seniorke: Ljubica Gluševac (BK Mementomori) – Nedeljka Petrović (BK Sombor) 0 : 3

Seniori: Jovan Babić (BK Patriote) – Jovan Žikić (BK Sombor) AB/2, Dimitrije Babić (BK Apatin) – Ignjat Miletić (BK Patriote) 0 : 3, Edvard Đođević (BK Patriote) – Andrej Ilić (BK Inđija) 0:3

SPARINZI: juniori 70Kg Jovan Suler (BK Mementomori) - Bogdan Kukić (BK Apatin), kadeti 70 kg Marko Bodrožić (BK Inđija) - Sava Pušić (BK Mementomori), seniori 85 kg Veljko Domazetovski (BK Mementomori) - Aleksandar Jošić (BK Patriote)

U Tehničkoj školi u Smederevu održan je bogat program boks mečeva u kategorijama U13, U15, U17, U19 i Elita. Publika je imala priliku da vidi ukupno 28 borbi, uz veliki broj kvalitetnih i atraktivnih mečeva.

Bokserski dan u Smederevu protekao je u znaku borbenosti, sportskog nadmetanja i promocije boksa među mlađim kategorijama, širinu i kvalitet domaće bokserske scene, od najmlađih kategorija do elitne konkurencije.

Mečevi i rezultati:

U19: Lazar Đurđević (BK Greatest) – Mario Petrovski (BK Goša) 0:3, Dimitrije Đekic (BK Boxing Planet) – Boris Dimković (BK SB Belka) 3:0, Aleksandar Jovanović (BK Kalist) – Mateja Velić (BK Radnički KG) 0:3, Dimitrij Viktorović (BK Profesionalac) – Lazar Đorđević (BK Pinki) 0:3, Dalibor Milošev (BK Petrovgrad) – Petar Stojković (BK Boxing Planet) – RSC, 3. runda

Elita: Aleksandar Beljin (BK Profesionalac) – Đurđaj Jovanović (BK Torpedo) – NC, Dušan Jotić (BK Voždovac) – Tadija Ilić (BK Kalist) 0:3, Stefan Ješić (BK Radnički BG) – Momčilo Janjić (BK Goša) – WO, Filip Awad (BK Smederevac) – Vuk Miljević (BK Kalist) – ABD, 2. Runda, Janko Stanković (BK Smederevac) – Zoran Milić (BK Kalist) 2:1, Filip Janković (BK Pinki) – Vuk Marković (BK Kalist) 3:0, Dimitrije Andrejević (BK CZV) – Uroš Petrović (BK Greatest) 3:0, Petar Savović (BK Profesionalac) – Đorđe Božić (BK Greatest) – RSC, 2. runda, Milovan Drobnjaković (BK Metalac Valjevo) – Veljko Krstić (BK Lagator) 3:0, Vuk Isaković (BK CZV) – Viktor Đorđević (BK Kalist) 1:2, Vasilije Kovčić (BK Greatest) – Mateja Sekulić (BK Voždovac) – RSC, 3. runda

U13: Rastko Sokolović (BK Omladinac) – Vuk Mirlović (BK Voždovac) 0:3, Damjan Zotov (BK Petros) – Jovan Benović (BK Voždovac) 3:0

U15: Amel Kadrijević (BK Omladinac) – Lazar Jovanović (BK Radnički) – RSC, 2. Runda, Vuk Mandić (BK Voždovac) – Uros Kovačević (BK Profesionalac) 3:0

U17: Nina Damjanović (BK Petros) – Jana Nataroš (BK Cement Beočin) – NC, David Simić (BK Petros) – Ognjen Staletović (BK Obrenovac) 0:3, Ognjen Boškovic (BK Milenko Pavlović) – Martin Milivojević (BK Radnički) – RSC, 2. runda, Kerim Ziju (BK Omladinac) – Pavle Stojanović (BK Greatest) – WO, Luka Simić (BK Lagator) – Luka Lazić (BK Voždovac) 1:2, Danilo Aleksić (BK Gosa) – Vedran Amzoski (BK Omladinac) – RSC, 2. runda, Dimitrije Amidžić (BK Profesionalac) – Dušan Nekić (BK Greatest) 0:3, Lazar Mandić (BK Greatest) – Gordan Kralik (BK Petrovgrad) – RSC, 2. runda

Bokseri iz Novog Pazara i okolnih klubova u okviru 1. Kola Regionalne lige Šumadija ostvarili su zapažene rezultate u svojim mečevima, uz nekoliko veoma ubedljivih pobeda prekidom. Posebno su se istakli borci u kategoriji ELITA, gde su zabeležene dve atraktivne pobede.

Rezultati mečeva

Omladinci / seniori: 80 kg – Bakir Ličina (Novi Pazar) – Dušan Radenković (Knez Lazar) WP 2:1, 65 kg – Imer Lakota (DSS) – Lazar Lazić (KŠ 037) RSC, 75 kg – Danilo Savić (Ere) – Nemanja Ognjanović (B.K. J. Kursula) WP 0:3.

ELITA: 80 kg – Vuk Vukajlović (KŠ 037) – Ahmed Mavrić (Novi Pazar) WP 0:3, 90+ kg – Hamza Huseinović (Mladost S.) – Miloš Milunović (Trstenik) pobea Milunovića RSC-I.

U okviru programa održana su i tri sparing meča mlađih kategorija, koji su poslužili kao dobra provera forme i priprema za naredna takmičenja:

pioniri, 47 kg: Atif Mujović (Olimpikus) – Ahmed Aličković (Novi Pazar) – sparing, pioniri, 37 kg: Adem Ademović (Mladost S.) – Metin Gudžević (Mladost S.) – sparing, Kkadeti, 44 kg: Haso Emrović (Novi Pazar) – Kenan Mehonić (Miks) – sparing

TABELE

LIGA BEOGRAD

Poz. KLUB UKUPNO SMEDEREVO 13.09.2026.

1 VOŽDOVAC 8 8

2 KALIST 6 6

3 GOŠA 5 5

4 BOXING PLANET 4 4

4 PINKI 4 4

6 GREATEST 3 3

7 SMEDEREVAC 2 2

7 CRVENA ZVEZDA 2 2

7 PROFESIONALAC 2 2

7 METALC VA 2 2

7 PETROS 2 2

7 OBRENOVAC 2 2

13 SB BELKA 0 0

13 PILOT MP 0 0

15 RADNIČKI BG -2 -2

15 OMLADINAC -2 -2

LIGA VOJVODINE

R.b. Poz. KLUB UKUPNO SOMBOR 13.09.2026.



LIGA ŠUMADIJE

2 2 PATRIOTE 6 63 3 INĐIJA 4 44 4 MEMENTOMORI 2 2

R.b. Poz. KLUB UKUPNO NOVI PAZAR 13.9.2026.

1 1 NOVI PAZAR 6 6

3 1 GOČ 6 6

2 3 DSS 2 2

4 3 KŠ 037 2 2

5 3 J. KURSULA 2 2

6 3 TRSTENIK 2 2

7 3 OLIMPIKUS 2 2

8 3 BK KG 2 2



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