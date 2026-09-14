Veliki udarac za šampiona Evrope: Povredio se ključni fudbaler PSŽ-a
Fudbaler Pari Sen Žermena Ašraf Hakimi zadobio je povredu desne butine na utakmici protiv Bresta, saopštio je danas francuski klub.
Kako se navodi, Hakimi će tokom naredna dva dana biti podvrgnut tretmanu, posle čega će biti poznato njegovo stanje.
Marokanski fudbaler je u nedelju na meču protiv Bresta zbog povrede izašao iz igre posle 39 minuta.
Hakimi je ove sezone odigrao sedam utakmica za šampiona Evrope i Francuske.
PSŽ će u nedelju gostovati Marseju u petom kolu francuskog prvenstva.
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