Veliki udarac za šampiona Evrope: Povredio se ključni fudbaler PSŽ-a

Fudbaler Pari Sen Žermena Ašraf Hakimi zadobio je povredu desne butine na utakmici protiv Bresta, saopštio je danas francuski klub.

FOTO: Loic Baratoux / Zuma Press / Profimedia

Kako se navodi, Hakimi će tokom naredna dva dana biti podvrgnut tretmanu, posle čega će biti poznato njegovo stanje.

Marokanski fudbaler je u nedelju na meču protiv Bresta zbog povrede izašao iz igre posle 39 minuta.

Hakimi je ove sezone odigrao sedam utakmica za šampiona Evrope i Francuske.

PSŽ će u nedelju gostovati Marseju u petom kolu francuskog prvenstva.



