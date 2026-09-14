Fudbal

Veliki udarac za šampiona Evrope: Povredio se ključni fudbaler PSŽ-a

Filip Milošević

14. 09. 2026. u 17:52

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Fudbaler Pari Sen Žermena Ašraf Hakimi zadobio je povredu desne butine na utakmici protiv Bresta, saopštio je danas francuski klub.

Велики ударац за шампиона Европе: Повредио се кључни фудбалер ПСЖ-а

FOTO: Loic Baratoux / Zuma Press / Profimedia

Kako se navodi, Hakimi će tokom naredna dva dana biti podvrgnut tretmanu, posle čega će biti poznato njegovo stanje.

Marokanski fudbaler je u nedelju na meču protiv Bresta zbog povrede izašao iz igre posle 39 minuta.

Hakimi je ove sezone odigrao sedam utakmica za šampiona Evrope i Francuske.
PSŽ će u nedelju gostovati Marseju u petom kolu francuskog prvenstva.

 

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