Šta bi na ovo rekao Duško Korać? SLAVNA AMERIČKA ATLETIČARKA SE OBRUKALA ZA SVE PARE - Nije prepoznala Bolta, pa uputila bizarno izvinjenje

Američka atletičarka Gabi Tomas našla se u centru pažnje nakon bizarnog snimka koji svedoči kako nije prepoznala Jusejna Bolta, zbog čega je potom uputila javno izvinjenje.

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Trostruka olimpijska šampionka učestvovala je u izazovu na društvenim mrežama u kojem je trebalo da prepozna poznate atletičare na osnovu njihovih fotografija iz detinjstva.

Tomas je uspešno prepoznala sebe, četvorostruku olimpijsku šampionku Sidni Meklaflin-Levron, britansku zvezdu na 800 metara Kili Hodžkinson i šampiona u skoku s motkom Armana Duplantisa.

Međutim, nije uspela da prepozna ni Nou Lajlsa, aktuelnog olimpijskog šampiona na 100 metara, ni Juseina Bolta, jednog od većih, a po mnogima i najvećeg atletičara svih vremena.

Kada joj je otkriveno da je dečak sa fotografije kasnije osvojio čak osam olimpijskih zlata, Tomas je iznenađeno rekla da to nikada ne bi pogodila. Snimak je ubrzo postao viralan i do sada je pregledan više od 2,9 miliona puta.

Deo publike posebno je reagovao na činjenicu da je Tomas bez problema prepoznala mlade bele atletičare, dok nije uspela da identifikuje Bolta i Lajlsa. Zbog toga je američka sprinterka odlučila da se oglasi.

- Želim iskreno da se izvinim svima koje sam uznemirila jer nisam prepoznala Juseina Bolta na njegovoj fotografiji iz detinjstva u snimku za društvene mreže Olimpijskih igara. Nije trebalo ni da se smejem zbog toga. Veoma me je sramota. Obećavam da ću razmisliti o svemu ovome i da ću ubuduće biti bolja - napisala je Tomas.

Ona je dodala da je odrasla gledajući Bolta i brojne druge crne atletičare, koji su joj bili uzori i pokazali njenoj generaciji sportista šta znači crnačka izvrsnost, kako na stazi tako i van nje.

- Znam kako izgledaju on i Noa – njihove fotografije iz detinjstva su me jednostavno zbunile. Ali nije trebalo da bude tako. U svakom životu bih izabrala da budem crnkinja - navela je olimpijska šampionka.

Tomas je na kraju objasnila da se obično ne bi oglašavala povodom ovakve situacije, ali da su njeni komentari i privatne poruke bili preplavljeni reakcijama na svim društvenim mrežama i da se uplašil